Нашли дополнительные мощности: премьер Свириденко анонсировала уменьшение отключений света

Вскоре в Украине могут сократить количество и продолжительность ограничений электроснабжения. Правительство дало задание распространить среди потребителей 1 ГВт электроэнергии.

Во время своего заседания правительство поставило задачу до 24 декабря обеспечить перенаправление для нужд населения высвобожденного энергетического ресурса, до 1 ГВт. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что "лишнюю" электроэнергию получили в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры.

Безусловное выполнение этого решения станет одним из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей, — предполагает чиновница.

"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", — добавила Юлия Свириденко.

Відео дня

Напомним, ранее правительство приняло решение, которое позволит уменьшить продолжительность почасовых отключений электроэнергии для населения и бизнеса. Благодаря пересмотру подходов к питанию критической инфраструктуры в энергосистеме удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Фокус писал, что на одной из разрушенных ТЭС компании ДТЭК прозвучала рождественская композиция "Щедрик" в исполнении хора и оркестра. В ДТЭК объяснили, что это публичное обращение компании к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры.