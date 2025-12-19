Графики отключений сократят: в энергосистеме Украины появились дополнительные 800 МВт, — Минэнерго

Правительство приняло решение, которое позволит уменьшить продолжительность почасовых отключений электроэнергии для населения и бизнеса. Благодаря пересмотру подходов к питанию критической инфраструктуры в энергосистеме удалось высвободить дополнительные мощности.

Об этом во время брифинга о состоянии энергосистемы по состоянию на утро 19 декабря сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.

По его словам, самая сложная ситуация с электроснабжением и в дальнейшем сохраняется в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Российские войска системно атакуют энергетическую инфраструктуру Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. В этих регионах зафиксированы значительные повреждения объектов генерации, а также сетей передачи и распределения электроэнергии.

Брифинг заместителя о состоянии энергосистемы Украины по состоянию на 19 декабря

Отдельно заместитель министра остановился на последствиях ночных атак по югу и центру страны. В частности, в Одесской области в результате ударов по энергетическим объектам по состоянию на утро без света оставались более 73 тысяч потребителей. Аварийные бригады уже проводят работы по поэтапному запитке абонентов. Также под обстрелы попала энергетическая инфраструктура Днепропетровской области — там без электроснабжения находятся более 26 тысяч потребителей.

Также Вязовченко отметил, что восстановительные работы продолжаются непрерывно. Специалисты работают как на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и на объектах операторов системы распределения. Цель энергетиков — в максимально сжатые сроки вернуть поврежденное оборудование в работу и стабилизировать питание регионов.

В то же время он подчеркнул, что стратегия врага заключается не только в физическом уничтожении подстанций, но и в создании условий, при которых передача электроэнергии из других областей становится крайне затрудненной. Украинская энергосистема не проектировалась для работы в условиях массированных атак и необходимости передавать большие объемы электроэнергии на сотни километров. Пропускная способность линий электропередачи и трансформаторного оборудования имеет объективные технические ограничения.

Именно поэтому, даже при наличии генерации, в отдельных регионах приходится применять почасовые графики отключений. По словам заместителя министра, в таких областях сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Граждан призывают ограничивать использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00, что позволяет уменьшить нагрузку на сети.

Ключевой позитивной новостью брифинга стало сообщение о высвобождении дополнительных мощностей. В результате пересмотра фактических перечней объектов критической инфраструктуры правительству удалось освободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это решение позволит сократить продолжительность графиков отключений как для бытовых потребителей, так и для промышленности в осенне-зимний период.

Как подытожил Александр Вязовченко, каждый мегаватт электроэнергии сегодня должен работать на стабильность энергосистемы и комфорт украинцев в условиях постоянных угроз со стороны врага.

Напомним, что, по словам нардепа Сергея Нагорняка, одесский блэкаут может повториться в любом городе Украины, однако серьезной паузы в работе энергосистемы пока не прогнозируют.

Также Фокус писал, что на пятницу, 19 декабря, в Киевской и Днепропетровской областях запланированы от двух до трех отключений в течение суток.