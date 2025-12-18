Графики отключения света 19 декабря: у кого не будет света по 10 часов в сутки

На пятницу, 19 декабря, запланированы от двух до трех отключений в течение суток. Вместе с тем, графики для бытовых потребителей в Одессе и области пока не действуют из-за российских обстрелов.

19 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света из-за постоянных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры. ДТЭК опубликовал графики для Киева и двух областей Украины, ведь в Одесской области графики все еще не действуют.

В ДТЭК сообщали ранее, что из-за массированного обстрела россиян 12 декабря ситуация с энергетикой остается тяжелой. И энергетики все еще работают над восстановлением энергоснабжения.

Графики отключений света в Киеве на 19 декабря

Графики отключений света на 19 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 19 декабря для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 19 декабря

Графики отключений света на 19 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 19 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 19 декабря

Графики отключений света на 19 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 19 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему в случае отключения света счетчик все равно "крутит", ведь кажется, что потребление должно быть ниже, но цифры почти не меняются.

Відео дня

А одесситы, которые уже несколько суток сидят без света, второй раз за день перекрыли дорогу в городе с требованием вернуть электричество в их дома. На этот раз акцию устроили жители новостройки "Новая Аркадия", у которых нет света уже семь дней.