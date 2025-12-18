Графіки відключення світла 19 грудня: в кого не буде світла по 10 годин на добу

На п'ятницю, 19 грудня, заплановані від двох до трьох відключень впродовж доби. Разом з тим, графіки для побутових споживачів в Одесі та області поки не діють через російські обстріли.

19 грудня в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла через постійні атаки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури. ДТЕК опублікував графіки для Києва та двох областей України, адже на Одещині графіки все ще не діють.

У ДТЕК повідомляли раніше, що через масований обстріл росіян 12 грудня ситуація з енергетикою лишається важкою. І енергетики все ще працюють над відновленням енергопостачання.

Графіки відключень світла в Києві на 19 грудня

Графіки відключень світла на 19 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 19 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 19 грудня

Графіки відключень світла на 19 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 19 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 19 грудня

Графіки відключень світла на 19 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 19 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

А одесити, які вже кілька діб сидять без світла, вдруге за день перекрили дорогу в місті з вимогою повернути електрику в їхні будинки. Цього разу акцію влаштували жителі новобудови "Нова Аркадія", у яких немає світла вже сім днів.