Лічильник "крутить", коли нема світла: у ДТЕК пояснили, чому так відбувається (відео)

Навіть в умовах відключень електроенергії українці нерідко помічають, що платіжки приходять однакові. Нарешті у ДТЕК пояснили чому.

У ДТЕК пояснили, чому в разі відключення світла лічильник однаково "крутить". Здається, що споживання має бути нижчим, але цифри майже не змінюються. Причина проста — зараз електроенергією користуються не менше, просто інакше.

"Коли світло з'являється, ми одразу вмикаємо все: пральну машину, бойлер, плиту, зарядки. Ми користуємось технікою активніше, і все споживання стискається у короткий період. Тому за місяць кіловатів може вийти майже стільки ж, навіть із графіками відключень", — пояснили у ДТЕК.

Також у ДТЕК порадили придивитись до показників лічильника.

"Не передали вчасно — нарахування йдуть за середнім місячним споживанням попередніх періодів. А середнє не завжди показує реальне споживання. Звідси і несподівані суми в платіжці", - пояснили у ДТЕК.

Відео дня

В такому випадку запропонували передавати показники щомісяця і після повернення світла вмикати техніку поступово.

"Світло — тримається", - резюмували енергетики.

Нагадаємо, енергетичний експерт Михайло Гончар пояснив, скільки можуть тривати відключення світла після російських масованих атак на українську енергосистему. Адже нині чимало регіонів мають тривалі відключення світла. В окремих областях відключення сягають 14-18 годин на добу.

Раніше видання The Washington Post попереджало, що Київ та східні регіони України опинилися на межі масштабного енергетичного колапсу через постійні атаки Росії на електростанції та лінії передачі електроенергії.