Счетчик "крутит", когда нет света: в ДТЭК объяснили, почему так происходит (видео)

Даже в условиях отключений электроэнергии украинцы нередко замечают, что платежки приходят одинаковые. Наконец в ДТЭК объяснили почему.

В ДТЭК объяснили, почему в случае отключения света счетчик все равно "крутит". Кажется, что потребление должно быть ниже, но цифры почти не меняются. Причина проста — сейчас электроэнергией пользуются не меньше, просто иначе.

"Когда свет появляется, мы сразу включаем все: стиральную машину, бойлер, плиту, зарядки. Мы пользуемся техникой активнее, и все потребление сжимается в короткий период. Поэтому за месяц киловатт может выйти почти столько же, даже с графиками отключений", — пояснили в ДТЭК.

Также в ДТЭК посоветовали присмотреться к показаниям счетчика.

"Не передали вовремя — начисления идут по среднему месячному потреблению предыдущих периодов. А среднее не всегда показывает реальное потребление. Отсюда и неожиданные суммы в платежке", — пояснили в ДТЭК.

В таком случае предложили передавать показатели ежемесячно и после возвращения света включать технику постепенно.

"Свет — держится", — резюмировали энергетики.

Напомним, энергетический эксперт Михаил Гончар объяснил, сколько могут длиться отключения света после российских массированных атак на украинскую энергосистему. Ведь сейчас многие регионы имеют длительные отключения света. В отдельных областях отключения достигают 14-18 часов в сутки.

Ранее издание The Washington Post предупреждало, что Киев и восточные регионы Украины оказались на грани масштабного энергетического коллапса из-за постоянных атак России на электростанции и линии передачи электроэнергии.