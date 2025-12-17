Восстановление занимает не недели: эксперт прогнозирует возможное ухудшение ситуации со светом

После российских массированных атак на украинскую энергосистему многие регионы имеют длительные отключения света. В отдельных областях отключения достигают 14-18 часов в сутки.

Ситуация осложнится с наступлением зимы, ведь будет снижена температура воздуха, из-за чего электропотребление возрастет еще больше. Энергетический эксперт Михаил Гончар в интервью изданию "Телеграф" объяснил, сколько могут длиться отключения света.

Восстановление трансформаторов является длительным

Эксперт пояснил, что россияне нанесли немало ударов по высоковольтным трансформаторам. И они не подлежат восстановлению за несколько дней или неделю.

"Для их замены нужно заказать, изготовить, доставить оборудование, на что уходит длительное время. Как показывает опыт после зимы 2022-2023 годов, на это нужен целый год, в лучшем случае, а то и больше", — пояснил Гончар.

Зато за несколько дней происходит перекоммутация, чтобы обеспечить передачу света по альтернативной схеме.

В то же время он объясняет, что исправлением ситуации будет не возвращение к отсутствию отключения электроэнергии. Вместо этого исправлением можно считать возвращение к устойчивому графику.

Сколько продлятся отключения в Одесской области

Эксперт напомнил о заявлениях, которые распространялись в украинских Telegram-каналах, что якобы Одесса и область будут неделями жить без света. По его словам, это может быть результатом работы российских служб ИПСО.

Зато в реальности ДТЭК с "Укрэнерго" уже начало восстанавливать электроснабжение в отдельные районы Одессы и области.

Он пояснил, что продолжительность отключений могут знать оператор и региональная распределительная компания.

"Понятно, что будет более жесткий график отключений, потому что нужно выполнять большой комплекс ремонтно-восстановительных и коммутационных работ, что потребует длительных отключений", — сказал Гончар.

Он также обратил внимание, что целью ударов врага является заставить украинцев разочароваться и потерять веру. Впрочем реальная ситуация, хотя и не является положительной, не выглядит безнадежно.

Почему нельзя свет из Одессы дать другим регионам

По словам эксперта, генерация в Украине распределена неравномерно. В самой Одессе нет генерации, а через регион не идет транзитный энергопоток в другие области. Он отметил, что если одна область не получает электроэнергии из-за поврежденной ЛЭП или пораженной подстанции, это не значит, что другим регионам станет лучше.

"Главное — как устроена система передачи электроэнергии. Где-то электроэнергии может быть избыток, а передать туда, где дефицит, возможности нет или они очень ограничены. Западные области не отключают, но технической возможности передать часть электроэнергии, например, в Одесскую или Полтавскую область, просто нет", — пояснил Гончар.

По его словам, на западе Украины ситуация лучше из-за того, что там хватает генерацию. Зато передать ее, например, в Киев нельзя, ведь там продолжаются восстановительные работы. Поэтому, если бы в тех регионах начали выключать свет, то пришлось бы снижать мощность блоков АЭС.

Реальны ли отключения по 20-22 часа в сутки

Михаил Гончар прокомментировал заявление председателя Союза потребителей коммунальных услуг о том, что со снижением температуры до -10°C, отключения могут длиться по 20-22 часа. Он пояснил, что реально спрогнозировать это невозможно никому, кроме энергетиков, которые летом проводили различные сценарные моделирования, прорабатывались алгоритмы действий в различных обстоятельствах.

"Почему 22 часа, а не 18 или не 24? Может быть и 24, если произойдет авария. Энергетические системы сейчас работают хоть и в функциональном, но аномальном режиме. Где-то возникают перегрузки", — подчеркнул Гончар.

В то же время он пояснил, что когда температура снизится, то, возможно, надо будет применить более длительные периоды отключений. Впрочем ситуация может и в дальнейшем отличаться в зависимости от региона.

По мнению энергетического эксперта, россияне могут попытаться атаковать другую гражданскую инфраструктуру.

"Мы видим удары по ТЭЦ. Далее могут перейти к ударам по водоканалам, железной дороге, транспортным предприятиям, трамваям, метро", — отметил Гончар.

Таким образом противник планирует давить на общество и на политическое руководство Украины. Он призвал не делать то, к чему подталкивают украинцев враги, а делать противоположное.

Ранее издание The Washington Post предупреждало, что Киев и восточные регионы Украины оказались на грани масштабного энергетического коллапса из-за постоянных атак России на электростанции и линии передачи электроэнергии. Российские атаки имеют стратегический характер и могут фактически разделить энергосеть Украины на две части.

По мнению эксперта Владимира Омельченко, средние графики почасовых отключений до окончания зимнего периода будут находиться в диапазоне 2-4 очередей (8-16 часов). В прифронтовых и приграничных районах они могут быть длиннее. Это же самое может относиться и для Одесской области.