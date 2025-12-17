Відновлення займає не тижні: експерт прогнозує можливе погіршення ситуації зі світлом

Після російських масованих атак на українську енергосистему чимало регіонів мають тривалі відключення світла. В окремих областях відключення сягають 14-18 годин на добу.

Ситуація ускладниться із настанням зими, адже буде знижена температура повітря, через що електроспоживання зросте ще більше. Енергетичний експерт Михайло Гончар у інтерв'ю виданню "Телеграф" пояснив, скільки можуть тривати відключення світла.

Відновлення трансформаторів є тривалим

Експерт пояснив, що росіяни завдали чимало ударів по високовольтних трансформаторах. І вони не підлягають відновленню за декілька днів чи тиждень.

"Для їх заміни потрібно замовити, виготовити, доставити обладнання, на що йде тривалий час. Як показує досвід після зими 2022-2023 років, на це потрібен цілий рік, у кращому випадку, а то й більше", — пояснив Гончар.

Натомість за декілька днів відбувається перекомутація, аби забезпечити передачу світла по альтернативній схемі.

У той же час він пояснює, що виправленням ситуації буде не повернення до відсутності відключення електроенергії. Натомість виправленням можна вважати повернення до сталого графіку.

Скільки триватимуть відключення в Одеській області

Експерт нагадав про заяви, які ширилися в українських Telegram-каналах, що нібито Одеса і область будуть тижнями жити без світла. За його словами, це може бути результатом роботи російських служб ІПСО.

Натомість в реальності ДТЕК з "Укренерго" вже почало відновлювати електропостачання до окремих районів Одеси та області.

Він пояснив, що тривалість відключень можуть знати оператор та регіональна розподільча компанія.

"Зрозуміло, що буде жорсткіший графік відключень, бо потрібно виконувати великий комплекс ремонтно-відновлювальних і комутаційних робіт, що потребуватиме тривалих відключень", — сказав Гончар.

Він також звернув увагу, що ціллю ударів ворога є змусити українців розчаруватися та втратити віру. Утім реальна ситуація, хоча й не є позитивною, не виглядає безнадійно.

Чому не можна світло з Одеси дати іншим регіонам

За словами експерта, генерація в Україні розподілена нерівномірно. У самій Одесі немає генерації, а через регіон не йде транзитний енергопотік до інших областей. Він зазначив, що якщо одна область не отримує електроенергії через пошкоджену ЛЕП чи уражену підстанцію, це не означає, що іншим регіонам стане краще.

"Головне — як влаштована система передачі електроенергії. Десь електроенергії може бути надлишок, а передати туди, де дефіцит, можливості немає або вони дуже обмежені. Західні області не вимикають, але технічної можливості передати частину електроенергії, наприклад, на Одещину чи Полтавщину, просто немає", — пояснив Гончар.

За його словами, на заході України ситуація краще через те, що там вистачає генерацію. Натомість передати її, наприклад, у Київ не можна, адже там тривають відновлювальні роботи. Тож, якщо б у тих регіонах почали вимикати світло, то довелось би знижувати потужність блоків АЕС.

Чи реальні відключення по 20-22 години на добу

Михайло Гончар прокоментував заяву голови Спілки споживачів комунальних послуг про те, що зі зниженням температури до -10°C, відключення можуть тривати по 20-22 години. Він пояснив, що реально спрогнозувати це неможливо нікому, крім енергетиків, які влітку проводили різні сценарні моделювання, опрацьовувалися алгоритми дій у різних обставинах.

"Чому 22 години, а не 18 чи не 24? Може бути й 24, якщо станеться аварія. Енергетичні системи зараз працюють хоч і у функціональному, але аномальному режимі. Десь виникають перевантаження", — наголосив Гончар.

У той же час він пояснив, що коли температура знизиться, то, можливо, треба буде застосувати більш тривалі періоди відключень. Утім ситуація може й надалі відрізнятися в залежності від регіона.

На думку енергетичного експерта, росіяни можуть спробувати атакувати іншу цивільну інфраструктуру.

"Ми бачимо удари по ТЕЦ. Далі можуть перейти до ударів по водоканалах, залізниці, транспортних підприємствах, трамваях, метро", — зазначив Гончар.

Таким чином противник планує тиснути на суспільство та на політичне керівництво України. Він закликав не робити те, до чого підштовхують українців вороги, а робити протилежне.

Раніше видання The Washington Post попереджало, що Київ та східні регіони України опинилися на межі масштабного енергетичного колапсу через постійні атаки Росії на електростанції та лінії передачі електроенергії. Російські атаки мають стратегічний характер і можуть фактично розділити енергомережу України на дві частини.

На думку експерта Володимира Омельченка, середні графіки погодинних відключень до закінчення зимового періоду будуть знаходитися у діапазоні 2-4 черг (8-16 годин). У прифронтових та прикордонних районах вони можуть бути довшими. Це ж саме може відноситися й для Одещини.