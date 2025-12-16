Експерт назвав регіони, де вже світло може бути 2-4 години на добу

Російські окупанти продовжують знищувати енергетичну інфраструктуру в Україні, завдаючи ракетно-дронових ударів. Крім того, ситуацію може погіршити зниження температури на вулиці.

Зокрема, голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що якщо впродовж тижня температура на вулиці буде нижче -10°C, то настане критична ситуація в електроенергії. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в інтерв'ю "Телеграф" пояснив, наскільки жорсткими можуть бути графіки у випадку відключення.

Зокрема, в "Укренерго" заявили, що споживання електроенергії у випадку зниження температури зросте настільки, що не можна буде компенсувати його ні імпортом, ні внутрішньою генерацією.

Ігнатьєв пояснив, що при температурі -10°C споживання електроенергії зростає приблизно на 20%. Це пов'язано з необхідністю обігрівати приміщення електроопаленням. Через це станеться перевантаження підстанцій, які перебувають на стадії аварійних ремонтів.

Відео дня

"Це не означає, що буде повний блекаут, але посилиться жорсткість графіків — електропостачання становитиме лише 2-4 години на добу", — заявив Ігнатьєв.

Де буде найгірша ситуація зі світлом

У випадку критичної ситуації з електроенергією, постраждають регіони, де найбільше зруйнована інфраструктура, а також де немає власної генерації. У Чернігівській та Сумській області, за словами експерта, буде надкритична ситуація. Також дуже складна ситуація очікується у Херсоні та Києві.

Натомість області з власною генерацією матимуть більш м'які графіки відключень. Крім того, прифронтовий Харків не має відключень через особливий статус міста, пояснив Ігнатьєв.

Чому "Укренерго" не може рівномірно розподілити електроенергію між регіонами?

Експерт пояснив, що компанія намагається збалансувати ситуацію з розподіленням електроенергії між регіоанми. Утім не завжди це можна зробити справедливо між областями через пошкодження підстанцій.

"Навіть якщо є достатня генерація в одному регіоні, її не завжди вдається передати до іншого через знищену інфраструктуру", — пояснив Ігнатьєв.

Нагадаємо, що після російської атаки у вихідні на Одещині понад 430 тисяч споживачів лишаються без електропостачання.

Видання The Washington Post попереджало, що Київ та східні регіони України опинилися на межі масштабного енергетичного колапсу через постійні атаки Росії на електростанції та лінії передачі електроенергії. Російські атаки мають стратегічний характер і можуть фактично розділити енергомережу України на дві частини.