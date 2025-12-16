Эксперт назвал регионы, где уже свет может быть 2-4 часа в сутки

Российские оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру в Украине, нанося ракетно-дронные удары. Кроме того, ситуацию может усугубить снижение температуры на улице.

В частности, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что если в течение недели температура на улице будет ниже -10°C, то наступит критическая ситуация в электроэнергии. Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в интервью "Телеграф" объяснил, насколько жесткими могут быть графики в случае отключения.

В частности, в "Укрэнерго" заявили, что потребление электроэнергии в случае снижения температуры возрастет настолько, что нельзя будет компенсировать его ни импортом, ни внутренней генерацией.

Игнатьев пояснил, что при температуре -10°C потребление электроэнергии возрастает примерно на 20%. Это связано с необходимостью обогревать помещения электроотоплением. Из-за этого произойдет перегрузка подстанций, которые находятся на стадии аварийных ремонтов.

"Это не означает, что будет полный блэкаут, но ужесточится жесткость графиков — электроснабжение будет составлять всего 2-4 часа в сутки", — заявил Игнатьев.

Где будет худшая ситуация со светом

В случае критической ситуации с электроэнергией, пострадают регионы, где больше всего разрушена инфраструктура, а также где нет собственной генерации. В Черниговской и Сумской области, по словам эксперта, будет сверхкритическая ситуация. Также очень сложная ситуация ожидается в Херсоне и Киеве.

Зато области с собственной генерацией будут иметь более мягкие графики отключений. Кроме того, прифронтовой Харьков не имеет отключений из-за особого статуса города, пояснил Игнатьев.

Почему "Укрэнерго" не может равномерно распределить электроэнергию между регионами?

Эксперт пояснил, что компания пытается сбалансировать ситуацию с распределением электроэнергии между регионами. Впрочем, не всегда это можно сделать справедливо между областями из-за повреждения подстанций.

"Даже если есть достаточная генерация в одном регионе, ее не всегда удается передать в другой из-за уничтоженной инфраструктуры", — пояснил Игнатьев.

Напомним, что после российской атаки в выходные в Одесской области более 430 тысяч потребителей остаются без электроснабжения.

Издание The Washington Post предупреждало, что Киев и восточные регионы Украины оказались на грани масштабного энергетического коллапса из-за постоянных атак России на электростанции и линии передачи электроэнергии. Российские атаки носят стратегический характер и могут фактически разделить энергосеть Украины на две части.