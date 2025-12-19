Графіки відключень скоротять: в енергосистемі України з'явилися додаткові 800 МВт, — Міненерго

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить зменшити тривалість погодинних відключень електроенергії для населення та бізнесу. Завдяки перегляду підходів до живлення критичної інфраструктури в енергосистемі вдалося вивільнити додаткові потужності.

Про це під час брифінгу щодо стану енергосистеми станом на ранок 19 грудня повідомив заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко.

За його словами, найскладніша ситуація з електропостачанням і надалі зберігається у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Російські війська системно атакують енергетичну інфраструктуру Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. У цих регіонах зафіксовано значні пошкодження об’єктів генерації, а також мереж передачі й розподілу електроенергії.

Брифінг заступника про стан енергосистеми України станом на 19 грудня

Окремо заступник міністра зупинився на наслідках нічних атак по півдню та центру країни. Зокрема, в Одеській області внаслідок ударів по енергетичних об’єктах станом на ранок без світла залишалися понад 73 тисячі споживачів. Аварійні бригади вже проводять роботи з поетапного заживлення абонентів. Також під обстріли потрапила енергетична інфраструктура Дніпропетровської області — там без електропостачання перебувають більш ніж 26 тисяч споживачів.

Відео дня

Також В’язовченко зазначив, що відновлювальні роботи тривають безперервно. Фахівці працюють як на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго", так і на об’єктах операторів системи розподілу. Мета енергетиків — у максимально стислі терміни повернути пошкоджене обладнання в роботу та стабілізувати живлення регіонів.

Водночас він наголосив, що стратегія ворога полягає не лише у фізичному знищенні підстанцій, а й у створенні умов, за яких передача електроенергії з інших областей стає вкрай ускладненою. Українська енергосистема не проєктувалася для роботи в умовах масованих атак і необхідності передавати великі обсяги електроенергії на сотні кілометрів. Пропускна спроможність ліній електропередачі та трансформаторного обладнання має об’єктивні технічні обмеження.

Саме через це, навіть за наявності генерації, в окремих регіонах доводиться застосовувати погодинні графіки відключень. За словами заступника міністра, у таких областях зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Громадян закликають обмежувати використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергомісткі процеси на нічні години після 23:00, що дозволяє зменшити навантаження на мережі.

Ключовою позитивною новиною брифінгу стало повідомлення про вивільнення додаткових потужностей. У результаті перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури уряду вдалося звільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. Це рішення дасть змогу скоротити тривалість графіків відключень як для побутових споживачів, так і для промисловості в осінньо-зимовий період.

Як підсумував Олександр В’язовченко, кожен мегават електроенергії сьогодні має працювати на стабільність енергосистеми та комфорт українців в умовах постійних загроз з боку ворога.

Нагадаємо, що, за словами нардепа Сергія Нагорняка, одеський блекаут може повторитися у будь-якому місті України, однак серйозної паузи у роботі енергосистеми наразі не прогнозують.

Також Фокус писав, що на п'ятницю, 19 грудня, в Київській та Дніпропетровській областях заплановані від двох до трьох відключень впродовж доби.