"Будь-яке місто під ризиком": нардеп розповів, чи може в Україні повторитися одеський блекаут

Масовані удари по Одещині призвели до тривалих відключень електроенергії, через що регіон кілька діб залишався без стабільного світла. Подібний сценарій теоретично можливий у будь-якому великому місті України, однак серйозної паузи у роботі енергосистеми наразі не прогнозують.

Як розповів народний депутат України та голова підкомітету з питань енергоефективності та енергозаощадження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк у коментарі "Телеграфу", ситуація в енергетичній галузі залишається динамічною, тому говорити про окремі найбільш уразливі регіони некоректно. За його словами, за умови достатньо інтенсивної атаки під загрозою може опинитися будь-яке українське місто.

Нардеп пояснив, що ключову роль відіграє не лише кількість ракет чи безпілотників, а і їхня концентрація на одному напрямку впродовж короткого проміжку часу. У разі такого сценарію, наголосив він, жодна держава не здатна повністю перехопити всі повітряні цілі.

"Не лише українське, а будь-яке європейське місто, навіть країн НАТО, не зможе відбити таку кількість повітряних цілей, якщо вони будуть зосереджені на невеликому регіоні за короткий період — за ніч чи навіть за шість-вісім годин. Відбити це нереально", — зауважив він.

Коментуючи нещодавні удари по Одещині, Нагорняк зазначив, що ворог застосував там безпрецедентну кількість засобів ураження — більше, ніж за тиждень атак по всій Україні на початку повномасштабного вторгнення. Основною ціллю стали об’єкти генерації та підстанції "Укренерго", зокрема Гусатове, Аджалик і Новоодеська, у тому числі ті, що мали додатковий рівень інженерного захисту.

Водночас депутат підкреслив, що завдані пошкодження не мають критичного характеру. Для відновлення потрібні час, фахівці та технічні ресурси, і ці процеси вже тривають.

Чи можливі багатогодинні відключення в Києві

Окремо Нагорняк висловився щодо прогнозів про багатогодинні відключення електроенергії у столиці. За його словами, такі оцінки не мають під собою об’єктивного підґрунтя, адже розвиток подій залежить від великої кількості змінних факторів. Він наголосив, що складні ситуації можливі, однак тривалих відключень, подібних до найгірших сценаріїв, очікувати не варто.

"Сьогодні маємо атомну генерацію в країні, яка, на щастя, не атакована, окрім окупації Запорізької АЕС. Усі дев'ять атомних енергоблоків в роботі. Нещодавно я був на Хмельницькій атомній електростанції, спілкувався з працівниками. Настрій нормальний, люди працюють. Усі регламентні роботи виконані вчасно, і атомні енергоблоки відпрацюють повністю весь опалювальний сезон і даватимуть максимальний об'єм потужності в нашу енергосистему", — пояснив нардеп журналістці.

За словами Нагорняка, російські війська й надалі намагатимуться атакувати об’єкти передачі електроенергії, однак енергетична система має напрацьовані алгоритми реагування. Аварійні відключення можливі під час ліквідації наслідків ударів, проте тривалих періодів без світла, за його оцінкою, бути не повинно.

Нагадаємо. що 18 грудня одесити перекрили автомобільний рух на одній з вулиць міста з вимогою відновити електропостачання. Зокрема, у жителів вулиці немає світла вже тиждень.

Також Фокус писав, що, за даними The Washington Post, Київ та східні регіони України опинилися на межі масштабного енергетичного колапсу через постійні атаки Росії.