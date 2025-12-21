Знайшли додаткові потужності: прем'єрка Свириденко анонсувала зменшення відключень світла

Незабаром в Україні можуть скоротити кількість та тривалість обмежень електропостачання. Уряд дав завдання розповсюдити серед споживачів 1 ГВт електроенергії.

Під час свого засідання Уряд поставив завдання до 24 грудня забезпечити перенаправлення для потреб населення вивільненого енергетичного ресурсу, до 1 ГВт. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що "зайву" електроенергію отримали в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Безумовне виконання цього рішення стане одним із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей, — припускає посадовиця.

"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", — додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволить зменшити тривалість погодинних відключень електроенергії для населення та бізнесу. Завдяки перегляду підходів до живлення критичної інфраструктури в енергосистемі вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

