У Львові відключили від світла лікарні й електротранспорт: у місті сильні затори

Деякі лікарні та громадський транспорт у Львові почали відключати від електроенергії за графіками після того, як уряд переглянув список об'єктів критичної інфраструктури.

Про застосування графіків відключень світла до частини лікарень і всього комунального електротранспорту повідомив 7 січня міський голова Андрій Садовий. Він зазначив, що причиною стала зміна підходу Кабінету міністрів України до визначення критичності об'єктів.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!" — обурився Садовий.

За його словами, лікарні та електротранспорт були зараховані до звичайних груп відключень електроенергії, і з ночі на 7 січня у Львові запрацювали графіки за новим підходом.

"З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку", — розповів міський голова.

За словами Андрія Садового, у Львові наразі в екстреному порядку планують альтернативно підсилити роботу електротранспорту на маршрутах.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що через нові зміни в графіках відключення світла чимало електротранспорту розкидано по дорогах, і через це в місті утворюються сильні затори.

Відключення від світла електротранспорту у Львові провокує затори Фото: скриншот

Графіки відключення світла: список критичних об'єктів переглянули

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 21 грудня розповідала, що Кабмін отримав завдання перерозподілити до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу після перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури для зменшення відключень світла.

Після масованого російського обстрілу 24 грудня світла у Львові не було понад 10 годин.