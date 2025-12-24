Світла у Львові не буде понад 10 годин: все через обстріли росіян

У Львові та області 24 грудня світло вимикатимуть в кожній з груп споживачів. Це пов'язано з російською атакою по енергетиці, яка відбулася напередодні.

За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. "Львівенерго" опублікувало погодинні графіки.

Графіки відключень для Львова на 24 грудня

Світло вимикатимуть в кожній групі. В деяких групах відключення діятимуть 3 рази на добу.

Побутових користувачів попросили стежити за повідомленнями на сторінках Львівобленерго, бо можуть бути зміни в графіках.

Також енергетики попросили, коли електроенергія з'являється за графіком — споживати її ощадливо.

Свою групу вимкнень у Львові можна дізнатися на сайті обленерго.

Також енергетики попередили, що іноді час включення після планових вимкнень може затримуватися. Адже на багатьох енергооб'єктах вимкнення та увімкнення працівники виконують вручну, і бригаді може знадобитися додатковий час.

Володимир Зеленський повідомляв, що під ударом ЗС РФ 23 грудня опинилися щонайменше 13 областей. Російські окупанти випустили по нашій країні понад 650 дронів і понад 30 ракет.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Україну "Кинджалами" та "Іскандерами". Унаслідок обстрілу є поранені та загиблі, зокрема дитина 2021 року народження в Житомирській області.