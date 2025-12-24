Света во Львове не будет более 10 часов: все из-за обстрелов россиян
Во Львове и области 24 декабря свет будут выключать в каждой из групп потребителей. Это связано с российской атакой по энергетике, которая состоялась накануне.
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения. "Львовэнерго" опубликовало почасовые графики.
Свет будут выключать в каждой группе. В некоторых группах отключения будут действовать 3 раза в сутки.
Бытовых пользователей попросили следить за сообщениями на страницах Львовоблэнерго, потому что могут быть изменения в графиках.
Также энергетики попросили, когда электроэнергия появляется по графику — потреблять ее экономно.
Свою группу отключений во Львове можно узнать на сайте облэнерго.
Также энергетики предупредили, что иногда время включения после плановых отключений может задерживаться. Ведь на многих энергообъектах отключения и включения работники выполняют вручную, и бригаде может понадобиться дополнительное время.
Владимир Зеленский сообщал, что под ударом ВС РФ 23 декабря оказались по меньшей мере 13 областей. Российские оккупанты выпустили по нашей стране более 650 дронов и более 30 ракет.
Ранее сообщалось, что Россия атаковала Украину "Кинжалами" и "Искандерами". В результате обстрела есть раненые и погибшие, в частности ребенок 2021 года рождения в Житомирской области.