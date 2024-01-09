Украине не хватает электроэнергии, или Как паразиты в экономике уничтожают энергетику

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Что нам показывают результаты 2023-го года в энергетике?

Спойлер: паразитирование на старой производственной базе — это путь в никуда.

Импорт электроэнергии побил рекорды в декабре 2023 года. В декабре 2023 г. Украина импортировала в 4 раза больше, чем в ноябре, и в 75 раз больше, чем в декабре 2022-го (https://shorturl.at/kvDHS).

Подобная ситуация с нефтепродуктами — импорт дизтоплива в 2023-м году вырос на 23% (https://shorturl.at/jrFTW). И хотя это и меньше, чем в 2021 году, следует помнить, что и производственные мощности у нас сокращаются.

Война сделала нас еще более зависимыми от импорта, поскольку в электроэнергетике и нефтепереработке мощности прицельно уничтожал враг. Нам начинает не хватать электроэнергии для собственных нужд, даже на фоне того, что у нас не произошло всплеска энергопотребления. Если же мы ожидаем экономического восстановления, нам нужно будет больше энергоресурсов, а следовательно, и собственных мощностей.

На первый взгляд, порадовала газодобыча. В прошлом году добыча выросла на 0,9%. Но примечательно то, что она выросла у государственных компаний. А частники продолжали сокращать добычу — тренд, совершенно противоположный довоенному.

Можно было бы подумать, что после войны мы быстро восстановим поврежденные мощности и построим новые. Но вряд ли это произойдет без изменения бизнес-подходов в энергетике. И падение добычи газа частными компаниями — это демонстрация того, что у нас до сих пор не хватает стимулирующих инструментов. Если у инвесторов не было мотивов вкладывать в новые мощности до войны, то что изменит их поведение после?

К сожалению, пока наш подход — это исключительно рассматривать энергетические активы как то, на чем можно зарабатывать без дополнительных вложений. А по факту получается, что мы просто кормимся на старой базе, которая, вполне логично, постоянно сужается. Хорошим подтверждением этому является газотранспортная система.

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Транзит природного газа упал более чем на четверть, по сравнению с 2022-м годом, транзит составил лишь 14,65 миллиарда кубометров (https://shorturl.at/cloL5). Мы уверенно движемся к минимальным объемам транзита и соответствующей выручки, хотя расходы на содержание газотранспортной системы будут оставаться высокими без ее модернизации. Газотранспортная система требует неотложного редизайна и модернизации.

Подобное — и с газораспределительными системами. Государство в 2023-м году фактически национализировало операторов системы распределения (облгазы). А будет ли обеспечено эффективное управление этим имуществом? Будет ли осуществлена модернизация этих активов? Даже если будет желание, то где взять на это средства? А даже если и найдутся средства, то как их окупить?

Аналогично как и с транзитом, объемы распределения природного газа существенно ниже, чем установленная мощность газораспределительных систем. Низкий коэффициент использования установленной мощности вместе с высоким уровнем износа определяют их неэффективность. Учитывая, что государство сконцентрировало в своих руках газораспределительные сети, их редизайн и модернизацию следует делать в комплексе с газотранспортной системой.

К большому сожалению, доходы, которые получал энергосектор, в том числе экспортные, в основном являются паразитированием на старой производственной базе, которая морально устарела и физически изношена. Атаки врага только уменьшают эту базу, ставя под угрозу не только экспортный потенциал, но и превращая нас в импортозависимую экономику в части энергоснабжения.

Мы все еще не готовы модернизировать производственную базу. Ну, мы готовы, но хотели бы, чтобы оно произошло само по себе, без принятия иногда тяжелых решений. Ближайшие два года могут стать годами вынужденно сложных решений в энергетике.

Паразитарная экономика в конечном счете приведет к тому, что мы уничтожим свою энергетику и будем кормить чужую. Меняйся или умри: изменение подходов должно произойти во всем: регулировании, стимулировании и законодательных изменениях.

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