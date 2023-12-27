Долги на рынке растут. Как это разрушает надежность энергосистемы

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Правительство не спешит решать долговые проблемы на рынке электроэнергии.

День энергетика уже отпраздновали, и пора вспомнить и о текущем финансовом состоянии отрасли. Страна заканчивает второй календарный год с начала полномасштабного вторжения россиян, а цепь долгов нарастает и нарастает. Нужные решения не принимаются, и поэтому эта цепь действует, как мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент.

В этом долговом круге задействованы все энергокомпании — как государственные, так и частные. От "Энергоатома" и вплоть до зеленых электростанций. Нужны спасительные и уверенные шаги от Правительства, Минэнерго, Регулятора. Ведь есть уже проверенная годами и горьким опытом практика, что простые решения не работают.

На удивление, драйвером в вопросе улучшения расчетов зарекомендовал себя во втором полугодии Комитет ТЭК, который фактически в ежемесячном режиме начал отслеживать платежную дисциплину и динамику расчетов всех без исключения участников рынка.

Если внимательно следить за платежами, то почти всегда накануне заседания Комитета участники рынка пытаются показать результат, выплачивая заметные суммы долгов. Речь, в частности, и об "Энергоатоме", который пытался полностью оплачивать услугу по ПСО по тарифам для населения и выплачивал долги. Из последнего в ноябре — 2 миллиарда.

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То, как платежи "Энергоатома" реально проходят по цепочке, можно увидеть по росту расчетов со станциями ВИЭ. Это некий индикатор на рынке, ведь они находятся в финале платежной цепочки. В ноябре с зеленой генерацией рассчитались на 75%, в первой декаде декабря — почти на 100%. Хотя на общую картину с расчетами за весь год на уровне 55% системно это не влияет.

А все потому, что компания все равно заканчивает этот год с более 17 миллиардов гривен недоплат "Гарпоку". Разовое наполнение "Энергоатома" деньгами, например, через выпуск целевых облигаций под гарантии Правительства, облегчило бы текущую долговую проблему "Энергоатома" в дальнейшей цепочке "Гарпок"-ПУПи-ОСР-"Укрэнерго"-ВИЭ.

Вместо этого, Правительство до сих пор не реагирует на обращение компании о необходимости разработки механизма по решению насущной проблемы. Дойдут ли руки у правительства также до решения проблемы долгов старого рынка?

В то же время, небольшой позитив здесь может быть от НЭК "Укрэнерго", которое получает 150 миллионов евро кредита от ЕБРР. Выплата долга также перед "Гарпоком", который за услугу по увеличению доли ВИЭ перевалил за 32 миллиарда гривен, за счет кредита ЕБРР может хоть как-то облегчить ситуацию и хотя бы частично помочь отрасли ВИЭ обслуживать долги, чтобы предотвратить банкротство.

В любом случае, стоит работать и работать над тем, чтобы ликвидность рынка увеличивалась, это улучшало расчеты между участниками рынка и мы в результате пришли к тому, что надежность энергосистемы будет расти.

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