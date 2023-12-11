"Привет" от энергетиков. Почему нужно массовое оповещение о дефиците в энергосистеме

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Пожалуй, неплохо было бы иметь систему массового оповещения о возникновении дефицита в энергосистеме.

Потому что складывается впечатление, что большая часть людей просто не знает о том, что есть определенные проблемы. А те кто в курсе, иногда узнают о дефиците постфактум. Вполне реальной является ситуация, когда в системе дефицит, импорта на ВСР нет из-за экономически-регуляторных ограничений (прайс-кэпы), а соседние страны не могут оказать аварийную помощь, потому что не имеют доступных мощностей. И тогда или принудительное ограничение потребителей, или добровольное сознательное самоограничение потребления.

Может, так и выработается у людей привычка экономного потребления и переноса на часы вне пика того, что можно перенести.

Привычка экономить электричество... Фото: Hi-News.ru

Но и два типичных дня могут существенно отличаться. Например, прошлое лето. В полдень одного летнего дня ограничивают ВИЭ — и тогда включай, что видишь. А полдень следующего облачного дня мог быть и дефицитным (и выключай, что можешь). Поэтому одной привычкой-графиком не всех зайцев можно убить (и "котиков" уменьшить :)) )

Отдельная важная задача — коммуникация с крупным бизнесом. Помню, как прошлой зимой некоторые торговые сети, зная о проблемах, гасили даже часть освещения в торговых залах. Летом, когда тоже была непростая ситуация, кондиционеры в этих сетях работали в режиме "арктический холод".

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