Долги, обстрелы и надежды. Что готовит украинской энергетике предстоящая зима

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ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЛИЯТЬ НА ЭНЕРГЕТИКУ УКРАИНЫ

Атаки на энергообъекты

Враг систематически обстреливает критическую инфраструктуру — за последние недели более 60 раз. За сентябрь-октябрь россияне применили почти 800 "шахедов", в том числе и по объектам энергетической инфраструктуры.

Россия сейчас накапливает ракеты и дроны, чтобы нанести новые мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Всего накоплено около 800 ракет. По данным украинской разведки, РФ способна изготавливать до 100 единиц ракет ежемесячно.

Тактика оккупантов может быть разной: удары с применением исключительно ракет или комбинированные удары с использованием и ракет, и дронов.

Этой зимой все же следует ожидать более акцентированных ударов дронов, поскольку они дешевле по сравнению с ракетами и их количество позволяет быть очень опасными.

По оценке военной разведки, это однозначно будут более сложные атаки по сравнению с теми, что были в прошлом году.

После предыдущих атак наши энергообъекты имеют лучшую физическую защиту, но меньший запас прочности. И нет никаких оснований считать, что враг не захочет этим воспользоваться.

В то же время, надо принимать во внимание, что внутри РФ обострилась борьба за власть между различными группами влияния — между теми, кто за войну до "победного конца", и теми, кто понимает бесперспективность ее продолжения. Поэтому, существует вариант, что в этот ОЗП ракетно-дроновые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не будут такими массовыми, но все равно следует готовиться к более критическому сценарию.

Долги в энергетике

Главная финансовая проблема, которая мешает стабильному прохождению отопительного сезона — это взаимные долги между основными участниками энергетического рынка.

Государственный "Энергоатом", ключевой элемент этого процесса, начал возвращать миллиардные долги в сентябре 2023-го. Но на конец 2023 все равно останется долг в 17 млрд. грн. Это провоцирует каскад долгов в энергетике.

"Укрэнерго" сформировал долги в размере 50 млрд. грн. перед другими участниками рынка. Долги перед "Укрэнерго" составляют около 60 млрд. грн.

"Укрэнерго" активно сотрудничает с ЕБРР для погашения долгов в энергетике. Компания планирует привлечь кредит в 150 млн. евро и треть этих средств обещает направить на погашение долгов перед ВИЭ.

Текущая задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленой генерации" составляет 32,2 млрд. грн.

Долги ВИЭ возникают из-за недостаточного уровня тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго", из которого системный оператор финансирует зеленую генерацию. Поэтому, нужно установить тариф на передачу на бездефицитном уровне.

Также, по состоянию на конец сентября, долг "Гарантированного покупателя" перед поставщиками универсальных услуг составляет 20,9 млрд. грн.

Отдельно существует проблема долгов государственных шахт перед поставщиками электроэнергии.

Эти долги составляют сотни миллионов гривен и они мешают поставщикам нормально работать, особенно в прифронтовых регионах.

Для решения этой проблемы Министерство энергетики должно выделить этим шахтам средства на погашение долгов из бюджетной статьи государственной поддержки угледобывающей отрасли.

Работа рынка и преодоление дефицита

По предварительной оценке, дефицит в энергосистеме зимой составит около 2 ГВт и для его покрытия нужен будет импорт электричества.

В то же время установленный уровень предельных цен не стимулирует привлекать импорт из-за значительно более высокого уровня цен в соседних странах.

Это приводит к тому, что в часы пиковой нагрузки Украина не может покрывать дефициты с помощью импорта и "Укрэнерго" вынуждено использовать аварийную помощь, которая стоит дороже импорта.

Аварийная помощь — непрогнозируемый и нестабильный инструмент. Если у стран-соседей не будет резервных мощностей, это может заставить "Укрэнерго" ограничивать потребителей.

Регулятор предложил свой расчет по увеличению ценовых ограничений на рынке электроэнергии:

С 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 — 3 000 грн/МВт-ч;

С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 — 5 600 грн/МВт-ч; o С 08:00 до 11:00 — 6 900 грн/МВт-ч; o С 17:00 до 22:00 — 7 500 грн/МВт-ч; минимальная предельная цена — 10 грн/МВт-ч;

Этого уровня ценовых ограничений будет недостаточно для обеспечения стабильного импорта электроэнергии в часы дефицита зимой, когда надо будет иметь возможность свободно импортировать электроэнергию.

Уровень прайс-кэпов должен быть, как в Европе, который предостерегает от ценовых шоков, а не искажает рынок.

Тариф Укрэнерго на поставку и диспетчирезацию на 2024 г. должен покрывать обоснованные расходы компании с учетом платежеспособного спроса промышленности, особенно это касается оборонки.

Энергетические реформы

Директор Энергосообщества А. Лорковски заявил о трех ключевых аспектах для энергетического сектора Украины:

Внедрение системы REMIT, которая существенно расширяет полномочия Регулятора. Независимый от политических влияний Регулятор, если мы хотим интегрироваться в ЕС. Так как на энергетическом рынке слишком высокая концентрация государственных предприятий, нужна "Китайская стена" между властью и Регулятором. Для вступления в ЕС необходимо провести market coupling, что означает отмену предельных цен. От ценовых шоков есть однозначный ответ — внедрение REМІТ.

Президент утвердил решение СНБО по поддержке энергетики зимой с конкретными задачами Кабмина, Минэнерго и НКРЭКУ. В частности:

найти решение для погашения задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры и бюджетных учреждений;

ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах;

принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электроэнергии на всех сегментах и увеличение экспортных мощностей для обеспечения трансграничной торговли электроэнергией;

проработать вопрос сбалансирования финансового состояния — участников рынка электроэнергии, на которых возложены спецобязательства путем усовершенствования такого финансового механизма;

обеспечить приведение предельных цен на сегментах рынка РСВ, ВСР и БР в соответствие с показателями предельных цен согласно Методике Комиссии от 27 сентября 2022 года № 1221;

проработать вопрос по обеспечению экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года.

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