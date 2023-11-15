Долги, обстрелы и надежды. Что готовит украинской энергетике предстоящая зима
Зима готовит украинской энергетике очередное испытание. Эксперт отрасли Владимир Омельченко всесторонне анализирует ее ближайшие перспективы — как связанные с войной, так и сугубо экономические
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЛИЯТЬ НА ЭНЕРГЕТИКУ УКРАИНЫ
Атаки на энергообъекты
- Враг систематически обстреливает критическую инфраструктуру — за последние недели более 60 раз. За сентябрь-октябрь россияне применили почти 800 "шахедов", в том числе и по объектам энергетической инфраструктуры.
- Россия сейчас накапливает ракеты и дроны, чтобы нанести новые мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Всего накоплено около 800 ракет. По данным украинской разведки, РФ способна изготавливать до 100 единиц ракет ежемесячно.
- Тактика оккупантов может быть разной: удары с применением исключительно ракет или комбинированные удары с использованием и ракет, и дронов.
- Этой зимой все же следует ожидать более акцентированных ударов дронов, поскольку они дешевле по сравнению с ракетами и их количество позволяет быть очень опасными.
- По оценке военной разведки, это однозначно будут более сложные атаки по сравнению с теми, что были в прошлом году.
- После предыдущих атак наши энергообъекты имеют лучшую физическую защиту, но меньший запас прочности. И нет никаких оснований считать, что враг не захочет этим воспользоваться.
- В то же время, надо принимать во внимание, что внутри РФ обострилась борьба за власть между различными группами влияния — между теми, кто за войну до "победного конца", и теми, кто понимает бесперспективность ее продолжения. Поэтому, существует вариант, что в этот ОЗП ракетно-дроновые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не будут такими массовыми, но все равно следует готовиться к более критическому сценарию.
Долги в энергетике
- Главная финансовая проблема, которая мешает стабильному прохождению отопительного сезона — это взаимные долги между основными участниками энергетического рынка.
- Государственный "Энергоатом", ключевой элемент этого процесса, начал возвращать миллиардные долги в сентябре 2023-го. Но на конец 2023 все равно останется долг в 17 млрд. грн. Это провоцирует каскад долгов в энергетике.
- "Укрэнерго" сформировал долги в размере 50 млрд. грн. перед другими участниками рынка. Долги перед "Укрэнерго" составляют около 60 млрд. грн.
- "Укрэнерго" активно сотрудничает с ЕБРР для погашения долгов в энергетике. Компания планирует привлечь кредит в 150 млн. евро и треть этих средств обещает направить на погашение долгов перед ВИЭ.
- Текущая задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленой генерации" составляет 32,2 млрд. грн.
- Долги ВИЭ возникают из-за недостаточного уровня тарифа на передачу электроэнергии "Укрэнерго", из которого системный оператор финансирует зеленую генерацию. Поэтому, нужно установить тариф на передачу на бездефицитном уровне.
- Также, по состоянию на конец сентября, долг "Гарантированного покупателя" перед поставщиками универсальных услуг составляет 20,9 млрд. грн.
- Отдельно существует проблема долгов государственных шахт перед поставщиками электроэнергии.
- Эти долги составляют сотни миллионов гривен и они мешают поставщикам нормально работать, особенно в прифронтовых регионах.
- Для решения этой проблемы Министерство энергетики должно выделить этим шахтам средства на погашение долгов из бюджетной статьи государственной поддержки угледобывающей отрасли.
Работа рынка и преодоление дефицита
По предварительной оценке, дефицит в энергосистеме зимой составит около 2 ГВт и для его покрытия нужен будет импорт электричества.
- В то же время установленный уровень предельных цен не стимулирует привлекать импорт из-за значительно более высокого уровня цен в соседних странах.
- Это приводит к тому, что в часы пиковой нагрузки Украина не может покрывать дефициты с помощью импорта и "Укрэнерго" вынуждено использовать аварийную помощь, которая стоит дороже импорта.
- Аварийная помощь — непрогнозируемый и нестабильный инструмент. Если у стран-соседей не будет резервных мощностей, это может заставить "Укрэнерго" ограничивать потребителей.
- Регулятор предложил свой расчет по увеличению ценовых ограничений на рынке электроэнергии:
- С 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 — 3 000 грн/МВт-ч;
- С 07:00 до 08:00, с 11:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 — 5 600 грн/МВт-ч; o С 08:00 до 11:00 — 6 900 грн/МВт-ч; o С 17:00 до 22:00 — 7 500 грн/МВт-ч; минимальная предельная цена — 10 грн/МВт-ч;
- Этого уровня ценовых ограничений будет недостаточно для обеспечения стабильного импорта электроэнергии в часы дефицита зимой, когда надо будет иметь возможность свободно импортировать электроэнергию.
- Уровень прайс-кэпов должен быть, как в Европе, который предостерегает от ценовых шоков, а не искажает рынок.
Тариф Укрэнерго на поставку и диспетчирезацию на 2024 г. должен покрывать обоснованные расходы компании с учетом платежеспособного спроса промышленности, особенно это касается оборонки.
Энергетические реформы
Директор Энергосообщества А. Лорковски заявил о трех ключевых аспектах для энергетического сектора Украины:
- Внедрение системы REMIT, которая существенно расширяет полномочия Регулятора.
- Независимый от политических влияний Регулятор, если мы хотим интегрироваться в ЕС. Так как на энергетическом рынке слишком высокая концентрация государственных предприятий, нужна "Китайская стена" между властью и Регулятором.
- Для вступления в ЕС необходимо провести market coupling, что означает отмену предельных цен. От ценовых шоков есть однозначный ответ — внедрение REМІТ.
Президент утвердил решение СНБО по поддержке энергетики зимой с конкретными задачами Кабмина, Минэнерго и НКРЭКУ. В частности:
- найти решение для погашения задолженности за потребленную электрическую энергию государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры и бюджетных учреждений;
- ввести государственное стимулирование строительства объектов распределенной генерации в территориальных общинах;
- принять меры по снижению взаимной задолженности на рынке электроэнергии на всех сегментах и увеличение экспортных мощностей для обеспечения трансграничной торговли электроэнергией;
- проработать вопрос сбалансирования финансового состояния — участников рынка электроэнергии, на которых возложены спецобязательства путем усовершенствования такого финансового механизма;
- обеспечить приведение предельных цен на сегментах рынка РСВ, ВСР и БР в соответствие с показателями предельных цен согласно Методике Комиссии от 27 сентября 2022 года № 1221;
- проработать вопрос по обеспечению экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года.
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