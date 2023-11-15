Борги, обстріли та надії. Що готує українській енергетиці майбутня зима

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ОСТАННІ ПОДІЇ, ЩО ВПЛИВАТИМУТЬ НА ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ

Атаки на енергооб’єкти

Ворог систематично обстрілює критичну інфраструктуру – за останні тижні понад 60 разів. За вересень-жовтень росіяни застосували майже 800 "шахедів", зокрема, й по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Росія зараз накопичує ракети та дрони, щоб завдати нових потужних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Усього накопичено близько 800 ракет. За даними української розвідки, РФ здатна виготовляти до 100 одиниць ракет щомісяця.

Тактика окупантів може бути різною: удари із застосуванням виключно ракет чи комбіновані удари з використанням і ракет, і дронів.

Цієї зими, все ж таки, слід очікувати на більш акцентовані удари дронів, оскільки вони є дешевшими порівняно із ракетами та їх кількість дозволяє бути дуже небезпечними.

За оцінкою воєнної розвідки, це однозначно будуть більш складні атаки порівняно із тими що були минулого року.

Після попередніх атак наші енергооб'єкти мають кращий фізичний захист, але менший запас міцності. І немає жодних підстав вважати, що ворог не захоче цим скористатися.

Водночас, треба брати до уваги, що в середині РФ загострилася боротьба за владу між різноманітними групами впливу — між тими, хто за війну до "победного конца", й тими, хто розуміє безперспективність її продовження. Тому, існує варіант, що цього ОЗП ракетно-дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України не будуть такими масовими, але все рівно слід готуватися до більш критичного сценарію.

Борги в енергетиці

Головна фінансова проблема, яка стоїть на заваді стабільному проходженню опалювального сезону – це взаємні борги між основними учасниками енергетичного ринку.

Державний "Енергоатом", ключовий елемент цього процесу, почав повертати мільярдні борги у вересні 2023-го. Але на кінець 2023 все одно залишиться борг в 17 млрд грн. Це провокує каскад боргів в енергетиці.

"Укренерго" сформував борги у розмірі 50 млрд грн перед іншими учасниками ринку. Борги перед "Укренерго" складають близько 60 млрд грн.

"Укренерго" активно співпрацює з ЄБРР для погашення боргів в енергетиці. Компанія планує залучити кредит в 150 млн євро і третину цих коштів обіцяє спрямувати на погашення боргів перед ВДЕ.

Поточна заборгованість "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" щодо "зеленої генерації" складає 32,2 млрд грн.

Борги ВДЕ виникають через недостатній рівень тарифу на передачу електроенергії "Укренерго", з якого системний оператор фінансує зелену генерацію. Тому, потрібно встановити тариф на передачу на бездефіцитному рівні.

Також, станом на кінець вересня, борг "Гарантованого покупця" перед постачальниками універсальних послуг складає 20,9 млрд грн.

Окремо існує проблема боргів державних шахт перед постачальниками електроенергії.

Ці борги складають сотні мільйонів гривень і вони заважають постачальникам нормально працювати, особливо у прифронтових регіонах.

Для вирішення цієї проблеми Міністерство енергетики має виділити цим шахтам кошти на погашення боргів із бюджетної статті державної підтримки вуглевидобувної галузі.

Робота ринку та подолання дефіциту

За попередньою оцінкою, дефіцит в енергосистемі взимку складе близько 2 ГВт і для його покриття потрібен буде імпорт електрики.

Водночас встановлений рівень граничних цін не стимулює залучати імпорт через значно вищий рівень цін у сусідніх країнах.

Це призводить до того, що в години пікового навантаження Україна не може покривати дефіцити за допомогою імпорту і "Укренерго" вимушене використовувати аварійну допомогу, яка коштує дорожче за імпорт.

Аварійна допомога — непрогнозований та нестабільний інструмент. Якщо у країн-сусідів не буде резервних потужностей, це може змусити "Укренерго" обмежувати споживачів.

Регулятор запропонував свій розрахунок щодо збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії:

З 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 – 3 000 грн/МВт-год;

З 07:00 до 08:00, з 11:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 – 5 600 грн/МВт-год; o З 08:00 до 11:00 – 6 900 грн/МВт-год; o З 17:00 до 22:00 – 7 500 грн/МВт-год; мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год;

Цього рівня цінових обмежень буде недостатньо для забезпечення стабільного імпорту електроенергії в години дефіциту взимку, коли треба буде мати змогу вільно імпортувати електроенергію.

Рівень прайс-кепів має бути, як в Європі, який застерігає від цінових шоків, а не спотворює ринок.

Тариф Укренерго на постачання та диспетчирезацію на 2024 р. повинен покривати обґрунтовані витрати компанії із врахуванням платоспроможного попиту промисловості, особливо це стосується оборонки.

Енергетичні реформи

Директор Енергоспівтовариства А. Лорковські заявив про три ключові аспекти для енергетичного сектору України:

Впровадження системи REMIT, яка суттєво розширює повноваження Регулятора. Незалежний від політичних впливів Регулятор, якщо ми хочемо інтегруватись в ЄС. Так як на енергетичному ринку занадто висока концентрація державних підприємств, потрібна "Китайська стіна" між владою і Регулятором. Для вступу в ЄС необхідно провести market coupling, що означає скасування граничних цін. Від цінових шоків є однозначна відповідь — впровадження REМІТ.

Президент затвердив рішення РНБО щодо підтримки енергетики взимку із конкретними завданнями Кабміну, Міненерго та НКРЕКП. Зокрема:

знайти рішення для погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури і бюджетних установ;

запровадити державне стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації в територіальних громадах;

вжити заходів щодо зниження взаємної заборгованості на ринку електроенергії на всіх сегментах та збільшення експортних потужностей для забезпечення транскордонної торгівлі електроенергією;

опрацювати питання збалансування фінансового стану — учасників ринку електроенергії, на яких покладено спецобов’язки шляхом удосконалення такого фінансового механізму;

забезпечити приведення граничних цін на сегментах ринку РДН, ВДР та БР у відповідність із показниками граничних цін згідно з Методикою Комісії від 27 вересня 2022 року № 1221;

опрацювати питання щодо забезпечення економічних умов для залучення імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 року.

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