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В Украине энергетический кризис. Как сдержать дальнейший рост цен на электроэнергию

Потребление электроэнергии побило нынешний сезонный рекорд, констатирует эксперт рынка Владимир Омельченко. Осенью нас ждет непростая ситуация в энергетике и он предлагает сценарии преодоления создавшихся проблем.

Владимир Омельченко
Владимир Омельченко
Аналитик энергетического сектора
eye 371
Электричество, отключения
Украинцев опять ждут жесткие графики аварийных отключений?
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РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕБУЕТ НЕПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

Потребление электроэнергии побило нынешний сезонный рекорд. 28 августа 2023 г. был зафиксирован новый летний рекорд — вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.

В результате "Укрэнерго" было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт·ч. Сложилась странная ситуация, когда компания "Укрэнерго" должна переплачивать в 1,5-2 раза за аварийную помощь по сравнению с ценой, сложившейся на рынках сопредельных стран, ведь трейдеры не смогли вовремя среагировать на данные обстоятельства в основном из-за превышения цены по импорту над установленным НКРЭКУ прайс-кэпом и вследствие сложности заключения спотовых контрактов на определенный период времени суток. Такой парадокс уже стал типичным в августе с.г.

Оператор системы передачи только за последний месяц переплатил до 8 млн евро из-за того, что НКРЭКУ установило уровень прайс-кепов, не соответствующих Регламенту ЕС 2015/2022. А между прочим, это обязательства Украины в рамках Договора о присоединении к Энергетическому Сообществу. То есть, в тот период, когда украинские прайс-кэпы ниже цены на рынках ЕС, коммерческий импорт становится невыгодным и у "Укрэнерго" нет другого выхода, как импортировать по сверхвысокой цене аварийной помощи. Кстати, когда шли обсуждения по установлению прайс-кэпов, я на 100 процентов спрогнозировал данную опцию и предупреждал об этом членов Комиссии, но они оказались, как всегда, "мудрее".

Это приводит к еще большему росту задолженности "Укрэнерго" и свидетельствует о серьезном дефиците мощностей в вечерние пики из-за наложения фактора ремонтных работ энергетической инфраструктуры на пиковую сезонную температуру воздуха и отсутствия резерва мощности и передачи в результате разрушений, нанесенных рашистами.

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"Укрэнерго" оказалось в непростой финансовой ситуации

Для минимизации дефицита мощностей в осенне-зимний период, который может составлять в отдельные часы в определенные дни до 3 ГВт, импорт будет играть чрезвычайно большую роль из-за способности его покрытия до 50%. Для этого важно создать надлежащие условия для импорта, в т.ч. по установлению адекватных прайс-кэпов, ведь в противном случае придется переплачивать на 50-100% за аварийную помощь или формировать жесткие графики аварийных отключений.

Если НКРЭКУ замедлит среагировать на рыночные сигналы, то потери от плановых и аварийных отключений, а также в результате поступления импорта по ценам аварийной помощи, могут достичь уже сотен миллионов евро.

Возникает вопрос: есть ли возможность для сдерживания роста цен на электроэнергию не только жесткими административными методами через определение прайс-кэпов? На мой взгляд, существует для этого огромный потенциал, который, прежде всего, связан с устранением злоупотреблений на рынке путем развития конкуренции и возможной смены менеджмента НАЭК "Энергоатом", который по доказательным материалам авторитетных экспертов рынка Ольги Кошарной, Виктора Куртева, Георгия Балакана и народного депутата Ярослава Железняка, ежемесячно использует миллиарды гривен непрозрачным и нецелевым способом. Целесообразно провести соответствующее расследование, и если факты подтвердятся, то высшее руководство "Энергоатома" следует менять безотлагательно. Но все должно быть законным способом.

Вероятные злоупотребления не только лишают рынок ликвидности, но и создается угроза своевременного завершения ремонта турбины блока №2 ХАЭС вследствие выбора сомнительного подрядчика. В случае, если негативный сценарий сработает, то отсутствие 1ГВт в ОЗП только ускорит рост цен. Этого допустить категорически нельзя.

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Плановые отключения будут. Россияне не уничтожили энергосистему Украины, но дефицит растет