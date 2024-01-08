В Україні дозволили відключати світло і нараховувати пеню за борги по комуналці

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжує діяти на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії, ідеться в постанові Кабміну.

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Кабінет міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, який діяв з початку війни. Винятком є території, на яких тривають бойові дії. Про це йдеться в урядовій постанові.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за ЖКП у судовому порядку та відключення від комунальних послуг.

Однак мораторій на вимкнення світла та інших комунальних послуг продовжує діяти на територіях, на яких тривають бойові дії.

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Що забороняв мораторій

Скасований мораторій передбачав таке:

Нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань та відсотків річних на заборгованості, що виникли через несвоєчасну або неповну оплату житлово-комунальних послуг населенням.

Призупинення або припинення надання житлово-комунальних послуг у разі недоплати або часткової оплати ними.

В Україні в період воєнних дій діяв мораторій на підвищення тарифів на газ і постачання тепла для населення.

Мораторій було введено 5 березня 2022 року.

Згідно з новим документом, мораторій тепер діятиме тільки на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окупованих Росією, згідно зі списком, наданим Міністерством реінтеграції.

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