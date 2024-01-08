В Украине разрешили отключать свет и начислять пеню за долги по коммуналке

Мораторий на отключение коммунальных услуг продолжает действовать на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия, говорится в постановлении Кабмина.

Related video

Кабинет министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, который действовал с начала войны. Исключением являются территории, на которых ведутся боевые действия. Об этом говорится в правительственном постановлении.

Согласно постановлению Кабинета министров, возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Также возобновлено взыскание задолженности за ЖКУ в судебном порядке и отключение от коммунальных услуг.

Однако мораторий на отключение света и других коммунальных услуг продолжает действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Важно

Пенсии и выплаты ВПЛ: в Кабмине рассказали, кого оставят без денег с 1 января

Что запрещал мораторий

Отмененный мораторий предусматривал следующее:

Начисление и взыскание штрафов, пеней, инфляционных начислений и процентов годовых на задолженности, возникшие из-за несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.

Приостановка или прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг при недоплате или частичной оплате ими.

В Украине в период военных действий действовал мораторий на повышение тарифов на газ и поставку тепла для населения.

Мораторий был введен 5 марта 2022 года.

Согласно новому документу, мораторий теперь будет действовать только на территориях, где идут боевые действия или временно оккупированных Россией, согласно списку, предоставленному Министерством реинтеграции.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев начнет получать повышенные пенсии в 2024 году.

17 декабря сообщалось, в каких случаях для назначения пенсии придется обратиться в суд.