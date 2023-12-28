Пенсии и выплаты ВПЛ: в Кабмине рассказали, кого оставят без денег с 1 января

Украинцы, у которых статус ВПЛ появился до полномасштабного вторжения ВС РФ, должны проходить физическую идентификацию в "Ощадбанке", чтобы не потерять социальные выплаты. Тем временем в Кабмине решили продлить срок прохождения процедуры.

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В Украине некоторым пенсионерам разрешили не проходить физическую идентификацию в "Ощадбанке" для получения пенсионных выплат до 31 марта 2024 года. Изменение касается внутренне перемещенных лиц, которых взяли на учет до 24 февраля 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства социально политики.

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Таким образом, как отметили в ведомстве, у граждан будет еще три дополнительных месяца для того, чтобы совершить физическую идентификацию.

"Сделать это можно как в отделении Пенсионного фонда или "Ощадбанка", так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию", — подчеркнули в Минсоце.

В то же время в Минреинтеграции добавили, что Кабмин Украины согласовал постановление, которым разрешил начислять пенсию украинцам даже в том случае, если территориальным органам Пенсионного фонда Украины (ПФУ) "Ощадбанк" сообщит, что у клиентов отсутствуют расходные операции по счетам в течение полугода.

"Но с 1 января 2024 года в таких случаях пенсии не будут начислять получателям, пока они не пройдут физическую идентификацию", — отметили в министерстве.

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Чтобы пройти физическую идентификацию для различных видов выплат от государства, украинцы могут:

лично появиться в отделении "Ощадбанка";

принять участие в специальной видеоконференции, во время которой лицо покажет подтверждающие документы;

пройти авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда с использованием идентификации через "Дію";

прийти в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, работники которого засвидетельствуют, что лицо является живым.

Зарплаты и пенсии под угрозой:

В украинском правительстве предупредили о возможности временно прекратить выплаты зарплат и пенсий населению, если Запад не выделит финансовую помощь в начале 2024 года. Так, по словам министра экономики Юлии Свириденко, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей. Также без пенсий могут остаться 10 миллионов пенсионеров.

Как отметила Свириденко, Украина в 2024 году надеется получить внешнюю поддержку в размере 37 миллиардов долларов. Но сейчас запрос президента США Джо Байдена на 60 миллиардов долларов "завис в воздухе" в Конгрессе, а пакет поддержки Евросоюза на 50 миллиардов евро тоже не выделен, поскольку его заблокировала Венгрия.

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Напомним, ранее Фокус рассказывал, кто из украинцев начнет получать повышенные пенсии в 2024 году. Также 17 декабря Фокус писал, в каких случаях для назначения пенсии придется обратиться в суд.