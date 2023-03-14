В Украине появились благотворительные пенсии: как это поможет заработать на старость

Уплатить пенсионные взносы за себя или в пользу другого человека могут все граждане в возрасте от 16 лет.

Related video

С 14 марта 2023 года граждане Украины получили возможность вносить добровольные пенсионные взносы. Сделать это можно на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сообщает пресс-служба "Ощадбанка".

"Теперь все желающие в возрасте от 16 лет могут уплатить пенсионные взносы за себя или в пользу другого человека удобным способом — без посещения государственных и банковских учреждений", — сказано в сообщении.

Отмечается, что делать добровольных взносы в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Для добровольной уплаты взносов понадобится подписать договор с Пенсионным фондом в онлайн-форме.

"Ощадбанк при технической поддержке системы Portmone реализовал возможность уплаты добровольных взносов по таким договорам картами платежных систем Visa, Mastercard и Простір. Уплаченные средства поступают на отдельный счет ПФУ, открытый в Ощадбанке", — объяснили в финучреждении.

Что такое благотворительные пенсии

6 марта замминистра социальной политики Дарья Марчак объяснила, что в 2022 году Верховная Рада узаконила благотворительные взносы на выплату пенсий. Эти взносы может получать конкретный гражданин, который уже получает пенсию и у которого есть счет в Пенсионном фонде.

"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. Министерство юстиции обнародует постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", — отметила она.

По ее словам, каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может делать благотворительное пожертвование на любую сумму в ПФУ, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсионных выплат для:

родителей;

бабушек;

дедушек;

небезразличного человека.

Ранее Фокус рассказывал, как увеличился средний размер пенсии в Украине после индексации в марте. Так, по информации ПФУ, с 1 марта было пересчитано 10,5 млн пенсий, а средний размер пенсионных выплат стал больше на 579 грн.

Также Фокус объяснял, почему украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, на это влияют даты подачи заявления на пенсию.