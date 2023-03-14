В Україні з'явилися благодійні пенсії: як це допоможе заробити на старість

Сплатити пенсійні внески за себе чи на користь іншої людини можуть усі громадяни віком від 16 років.

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З 14 березня 2023 року громадяни України отримали можливість вносити добровільні пенсійні внески. Зробити це можна на вебпорталі Пенсійного фонду України (ПФУ), повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

"Тепер усі охочі віком від 16 років можуть сплатити пенсійні внески за себе або на користь іншої людини зручним способом – без відвідування державних та банківських установ", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що робити добровільні внески в межах загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для добровільної сплати внесків потрібно підписати договір з Пенсійним фондом в онлайн-формі.

"Ощадбанк за технічної підтримки системи Portmone реалізував можливість сплати добровільних внесків за такими договорами картками платіжних систем Visa, Mastercard та Простір. Сплачені кошти надходять на окремий рахунок ПФУ, відкритий в Ощадбанку", — пояснили у фінустанові.

Що таке благодійні пенсії

6 березня заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак пояснила, що у 2022 році Верховна Рада узаконила благодійні внески на виплату пенсій. Ці внески може отримувати конкретний громадянин, який вже отримує пенсію і має рахунок у Пенсійному фонді.

"Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. Міністерство юстиції оприлюднить постанову правління Пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій", — зазначила вона.

За її словами, кожен громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може робити благодійну пожертву на будь-яку суму у ПФУ, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсійних виплат для:

батьків;

бабусь;

дідусів;

небайдужої людини.

Раніше Фокус розповідав як збільшився середній розмір пенсії в Україні після індексації у березні. Так, за інформацією ПФУ, з 1 березня було перераховано 10,5 млн. пенсій, а середній розмір пенсійних виплат став більшим на 579 грн.

Також Фокус пояснював, чому українці під час оформлення пенсії можуть втратити частину виплати від держави. Виявляється, на це впливають дати подання заяви на пенсію.