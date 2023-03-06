В Україні з'являться меценатські пенсії: як їх виплачуватимуть

Будь-яка людина в Україні чи за кордоном може зробити благодійну пожертву своїм батькам, бабусі, дідусеві чи просто небайдужій людині.

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Міністерство юстиції України схвалило ухвалу Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій. Впроваджувати такі види виплат у країні розпочнуть найближчим часом, заявила в ефірі телемарафону заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Вона пояснила, що 2022 року Верховна Рада узаконила благодійні внески на виплату пенсій. Ці внески може отримувати конкретний громадянин, який уже отримує пенсію тв має рахунок у Пенсійному фонді.

"Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції вже має оприлюднити постанову правління Пенсійного фонду, яка запустить механіку цих меценатських пенсій", — розповіла вона.

За її словами, кожен громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може робити благодійну пожертву на будь-яку суму у ПФУ, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсійних виплат для:

батьків;

бабусь;

дідусів;

небайдужої людини.

"І так пенсія для такої людини, на користь якої внесено благодійний внесок, збільшуватиметься", — наголосила Дарина Марчак.

Кому перерахують пенсії з 1 березня

Пенсійні виплати збільшаться в найбільш незахищених категорій українців, які отримують пенсії:

з інвалідності;

за віком;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат для:

чорнобильців із інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

Раніше Фокус розповідав, скільки українців отримують пенсію в розмірі понад 10 тис. грн. Також Фокус писав, чому українці під час оформлення пенсії можуть втратити частину виплати від держави. Виявляється, на це впливають дати подання заяви на пенсію.