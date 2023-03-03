Пенсія в Україні: скільки пенсіонерам платять 10 тисяч гривень

Незважаючи на поширений міф про невеликі пенсії у нашій країні, у Пенсійному фонді озвучили конкретну кількість громадян, які отримують далеко не маленьку пенсію.

Related video

В Україні порахували, скільки громадян отримують понад 10 тисяч гривень пенсійних виплат. Виявилось, що таких пенсіонерів близько 700 тисяч, розповіла в інтерв'ю "Українському Радіо" заступниця голови правління Пенсійного фонду (ПФУ) Ірина Ковпашко.

Вона пояснила, що в межах індексації пенсій, яка стартувала в Україні 1 березня 2023 року, такі пенсіонери могли б отримувати ще більші виплати. Але тоді за формулою не вдалося підвищити нижчі пенсії.

"Вони могли б отримати більші виплати, але більш високі пенсії стали б ще вищими, а до нижчих ми б не дійшли. Тому спрацює таке підвищення саме для громадянських пенсіонерів. Ці пенсії можуть потрапити і під додаткові гарантії, якщо їх розмір після індексації не досяг мінімуму, визначеного урядом. Це пенсії цивільних пенсіонерів (або страхові пенсії)", — розповіла вона.

Вона також уточнила ситуацію щодо "масового перерахунку пенсій", оскільки 1 квітня — дата, з якої Пенсійний фонд автоматично проводить перерахунки пенсій пенсіонерам, які працюють, кожні два роки.

Тож якщо пенсіонер після призначення пенсії продовжує працювати, то через кожні два роки він має право на проведення перерахунку. Перерахунок 2023 року таким пенсіонерам буде проведено саме з 1 квітня.

"Це відбудеться після того, як ми отримаємо від податкової відповідні дані щодо показників сплачених внесків у 2023 році. Тоді буде здійснено перерахунок", — наголосила Ірина Ковпашко.

Кому перерахують пенсії з 1 березня

Відомо, що підвищення виплат точно торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які отримують виплати:

з інвалідностю;

По віку;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн. 48 коп.

Раніше Фокус розповідав,що в Україні проведуть масштабну перевірку законності виплат. Мінфін розробив нову методику верифікації пенсійних відрахувань, за якою верифікуватимуть пенсії надалі.

Також нагадаємо, що українці під час оформлення пенсії можуть втратити частину виплати від держави. Ймовірно, на це впливають дати подання заяви на пенсію.