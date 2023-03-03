Пенсия в Украине: скольким пенсионерам платят 10 тысяч гривен

Несмотря на распространенный миф о небольших пенсиях в нашей стране, в Пенсионном фонде озвучили конкретное количество граждан, которые получают далеко не маленькую пенсию.

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В Украине посчитали, сколько граждан получают больше 10 тысяч гривен пенсионных выплат. Оказалось, что таких пенсионеров около 700 тысяч, рассказала в интервью "Украинскому Радио" заместитель председателя правления Пенсионного фонда (ПФУ) Ирина Ковпашко.

Она объяснила, что в рамках индексации пенсий, которая стартовала в Украине 1 марта 2023, такие пенсионеры могли бы получать еще большие выплаты. Но тогда бы по формуле не удалось повысить более низкие пенсии.

"Они могли бы получить большие выплаты, но более высокие пенсии стали бы еще выше, а до более низких мы бы не дошли. Поэтому сработает такое повышение именно для гражданских пенсионеров. Эти пенсии могут попасть и под дополнительные гарантии, если их размер после индексации не достиг минимума, определенного правительством. Это пенсии гражданских пенсионеров (или страховые пенсии)", — рассказала она.

Она также уточнила ситуацию по поводу "массового перерасчета пенсий", поскольку 1 апреля — дата, с которой Пенсионный фонд автоматически производит перерасчеты пенсий работающим пенсионерам каждые два года.

Так, если пенсионер после назначения пенсии продолжает работать, то через каждые два года он имеет право на проведение перерасчета. Перерасчет в 2023 году таким пенсионерам будет проведен именно с 1 апреля.

"Это произойдет после того, как мы получим от налоговой соответствующие данные по показателям уплаченных взносов в 2023 году. Тогда будет произведен перерасчет", — подчеркнула Ирина Ковпашко.

Кому пересчитают пенсии с 1 марта

Известно, что повышение выплат точно коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине проведут масштабную проверку законности выплат. Минфин разработал новую методику верификации пенсионных отчислений, по которой будут верифицировать пенсии в дальнейшем.

Также напомним, что украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, на это влияют даты подачи заявления на пенсию.