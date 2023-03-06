В Украине появятся меценатские пенсии: как их будут выплачивать
Любой человек в Украине или за границей может сделать благотворительное пожертвование своим родителям, бабушке, дедушке или просто небезразличному человеку.
Министерство юстиции Украины одобрило постановление Пенсионного фонда о механизме меценатских пенсий. Внедрять такие виды выплат в стране начнут в ближайшее время, заявила в эфире телемарафона замминистра социальной политики Дарья Марчак.
Она объяснила, что в 2022 году Верховная Рада узаконила благотворительные взносы на выплату пенсий. Эти взносы может получать конкретный гражданин, который уже получает пенсию и у которого есть счет в Пенсионном фонде.
"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", — рассказала она.
По ее словам, каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может делать благотворительное пожертвование на любую сумму в ПФУ, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсионных выплат для:
- родителей;
- бабушек;
- дедушек;
- небезразличного человека.
"И таким пенсия для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос, будет увеличиваться", — подчеркнула Дарья Марчак.
Кому пересчитают пенсии с 1 марта
Пенсионные выплаты увеличатся у наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают пенсии:
- по инвалидности;
- по возрасту;
- по выслуге лет:
- по потере кормильца.
Также пересчитают размер минимальных страховых выплат для:
- чернобыльцев с инвалидностью;
- ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.
Ранее Фокус рассказывал, сколько украинцев получают пенсию в размере больше 10 тыс. грн. Также Фокус писал, почему украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, на это влияют даты подачи заявления на пенсию.