В Украине появятся меценатские пенсии: как их будут выплачивать

Любой человек в Украине или за границей может сделать благотворительное пожертвование своим родителям, бабушке, дедушке или просто небезразличному человеку.

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Министерство юстиции Украины одобрило постановление Пенсионного фонда о механизме меценатских пенсий. Внедрять такие виды выплат в стране начнут в ближайшее время, заявила в эфире телемарафона замминистра социальной политики Дарья Марчак.

Она объяснила, что в 2022 году Верховная Рада узаконила благотворительные взносы на выплату пенсий. Эти взносы может получать конкретный гражданин, который уже получает пенсию и у которого есть счет в Пенсионном фонде.

"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", — рассказала она.

По ее словам, каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может делать благотворительное пожертвование на любую сумму в ПФУ, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсионных выплат для:

родителей;

бабушек;

дедушек;

небезразличного человека.

"И таким пенсия для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос, будет увеличиваться", — подчеркнула Дарья Марчак.

Кому пересчитают пенсии с 1 марта

Пенсионные выплаты увеличатся у наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают пенсии:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат для:

чернобыльцев с инвалидностью;

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Ранее Фокус рассказывал, сколько украинцев получают пенсию в размере больше 10 тыс. грн. Также Фокус писал, почему украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, на это влияют даты подачи заявления на пенсию.