Індексація пенсій 2023 року: у ПФУ підрахували, як збільшився середній розмір виплат

За інформацією Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня 2023 року становив 5 219,69 грн.

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В Україні 1 березня 2023 року провели індексацію пенсій, в межах якої підвищили розміри мінімальних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1,5 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного Фонду України (ПФУ).

За інформацією держструктури, з 1 березня було перераховано 10,5 млн. пенсій, а середній розмір пенсійних виплат став більшим на 579 грн. За оперативними даними, середній розмір пенсії на 1 березня становив 5 219,69 грн. Якщо порівнювати із 1 січня, середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597 грн).

Індексація пенсій

Як повідомляють у Пенсійному фонді, на коефіцієнт збільшення зарплати для розрахунку пенсій у розмірі 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:

пенсії із солідарної системи – 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 587,41 грн;

пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 грн;

пенсії воєннослужбовців – 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 1073,56 грн.

Для 0,9 млн пенсій, призначених з 01 січня 2020 року по 3 грудня 2022 року і які не були підвищені з 1 березня 2023 року, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.

Підвищення мінімальних розмірів пенсій

Як повідомляють у Пенсійному фонді, з 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсій для:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків — до 3120 грн; середній розмір підвищення – 385,48 грн;

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (воєннослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) – на коефіцієнт збільшення 1,197.

Також було перераховано розміри мінімальних пенсійних виплат для:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3120 грн;

0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, — до 3000 грн;

2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, — до 2760,00 грн;

0,3 млн. інших категорій пенсіонерів що не працюють — до 2520,00 грн.

"Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера відповідно до цієї постанови визначено індивідуально з урахуванням її особистих показників, зокрема закону, згідно з яким пенсія рекомендована, часу призначення пенсії, тривалості страхового стажу, величини заробітної плати, належності до пенсіонерів що не працюють та до певної вікової ", — додали до ПФУ.

Раніше Фокус писав, що українці можуть онлайн перевірити, як підвищився розмір пенсії після індексації. Для цього потрібно зареєструватися на вебпорталі ПФУ.

Також Фокус розповідав, як українцям перед виходом на пенсію збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії.