Якою буде пенсія після індексації: українцям підказали, як дізнатися про нові виплати онлайн

Розмір виплат у межах перерахунку пенсії з 1 березня не може бути меншим за 100 гривень та більше 1500 гривень.

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Як відомо, з 1 березня 2023 року майже всім українським пенсіонерам проіндексували виплати. Розміри нових пенсій розраховувалися персонально для кожного пенсіонера, адже виплати залежать від багатьох чинників. Водночас у Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, що перевірити, як підвищився розмір пенсії після індексації, можна онлайн.

Як перевірити результат індексації пенсії онлайн?

Все, що потрібно зробити, це:

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу;

у лівому бічному меню перейти до розділу "Моя пенсія";

вивчити інформацію про перерахунок своєї пенсії.

Як перевірити результат індексації пенсії онлайн Фото: военные

Кому перерахували пенсії у березні

Перерахунок, як повідомляли раніше в Пенсійному фонді, торкнувся найбільш незахищених категорій українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

по віку;

за вислугою років;

за втратою годувальника.

Також було проіндексовано розміри мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн. 48 коп.

Раніше Фокус писав,як українцям перед виходом на пенсію збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії. Також Фокус розповідав, як українським сім'ям із прийомними дітьми отримати фінансову допомогу в розмірі 6600 грн.