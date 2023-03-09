В Україні сім'ям із прийомними дітьми виплатять 6 600 гривень: як отримати

На допомогу від благодійного фонду можуть претендувати опікуни, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та інші соціально незахищені категорії.

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Благодійний фонд СОС "Дитячі Містечка" з березня 2023 року відновив прийом заявок на виплату 6 600 грн грошової допомоги для сімей з дітьми серед прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу й опікунських сімей, в яких виховується принаймні одна дитина-сирота чи дитина, яка позбавлена батьківського піклування. Про це йдеться на сайті фонду.

Відомо, що програма охоплює 12 областей України, а саме:

Київську;

Житомирську;

Чернігівську;

Сумську;

Харківську:

Луганську;

Донецьку;

Запорізьку;

Херсонську;

Миколаївську;

Одеську;

Дніпропетровську.

Як подати заявку?

За правилами фонду, одній сім'ї дозволено надіслати лише одну заявку (реєструється 1 особа від сім'ї). Сім'ї, які вже брали участь у програмі, не можуть повторно отримати допомогу. Заявки приймаються до 31 березня 2023 року.

Для реєстрації на отримання допомоги потрібно заповнити форму, яка доступна за посиланням.

Які документи необхідні для оформлення допомоги?

Копія паспорта заявника;

Копія ідентифікаційного коду заявника;

Копія довідки ВПО (за наявності);

Копія рішення про створення ПС/ДБСТ, для опіки — рішення органу опіки/піклування/суду;

Копія свідоцтва про народження дітей;

Копія виписки з банку або банківської програми про реквізити картки заявника (номер IBAN).

Повідомляється, що громадянину, який пройшов реєстрацію і претендує на виплату грошової допомоги, потрібно також написати заяву та дати згоду на збір та обробку фондом своїх персональних даних і даних дітей. Оригінали заяви та згоди мають бути надіслані на адресу організації Новою Поштою.

Виплата нараховується лише після того, як фонд отримає оригінали заяви та згоду на обробку персональних даних від заявника. Виплати по 2,2 тис. грн відбуватимуться протягом трьох місяців один раз на місяць. Тобто, за три місяці сім'я отримає 6 600 гривень.

До речі, з 9 січня Міжнародна організація ООН відновила пункти реєстрації БФ "Право на захист", які збирають дані для виплат допомоги для вразливих категорій українців. Люди, які постраждали від військової агресії, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги у розмірі до 6 600 грн на особу.

Ще Фокус повідомляв, що сім'ям у Черкасах, у яких діти народилися з 1 січня 2023 року, виплачуватимуть 25 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги.