В Украине семьям с приемными детьми выплатят 6600 гривен: как получить

На помощь от благотворительного фонда могут претендовать опекуны, детские дома семейного типа, приемные семьи и другие социально незащищенные категории.

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Благотворительный фонд СОС "Дитячі Містечка" с марта 2023 года возобновил прием заявок для выплаты 6600 тыс. грн денежной помощи для семей с детьми среди приемных семей, детских домов семейного типа и опекунских семей, в которых воспитывается по крайней мере один ребенок-сирота или ребенок, который лишен родительской опеки. Об этом сказано на сайте фонда.

Известно, что программа охватывает 12 областей Украины, а именно:

Киевскую;

Житомирскую;

Черниговскую;

Сумскую;

Харьковскую:

Луганскую;

Донецкую;

Запорожскую;

Херсонскую;

Николаевскую;

Одесскую;

Днепропетровскую.

Как подать заявку?

По правилам фонда, одной семье разрешено отправить только одну заявку (регистрируется 1 человек от семьи). Семьи, которые уже участвовали в программе, не могут повторно получить помощь. Заявки принимаются до 31 марта 2023 года.

Для регистрации на получение помощи надо заполнить форму, которая доступна по ссылке.

Какие документы нужны для оформления помощи?

Копия паспорта заявителя;

Копия идентификационного кода заявителя;

Копия справки ВПЛ (при наличии);

Копия решения о создании ПС/ДБСТ, для опеки – решение органа опеки/попечительства/суда;

Копия свидетельства рождения детей;

Копия выписки из банка или банковского приложения о реквизитах карты заявителя (номер IBAN).

Сообщается, что гражданину, который прошел регистрацию и претендует на выплату денежной помощи, потребуется также написать заявление и дать согласие на сбор и обработку фондом своих персональных данных и данных детей. Оригиналы заявления и согласия должны быть направлены по адресу организации Новой Почтой.

Выплата начисляется только после того, как фонд получит оригиналы заявления и согласие на обработку персональных данных от заявителя. Выплаты по 2,2 тыс. грн будут происходить в течение трех месяцев один раз в месяц. То есть за три месяца семья получит 6,600 тыс гривен.

К слову, с 9 января Международная организация ООН возобновила работу пунктов регистрации БФ "Право на защиту", которые собирают данные для выплат помощи для уязвимых категорий украинцев. Пострадавшие от военной агрессии люди могут подать заявку на получение денежной помощи в размере до 6600 грн на человека.

Еще Фокус сообщал, что семьям в Черкассах, у которых дети родились с 1 января 2023 года, будут выплачивать 25 тысяч грн единовременной материальной помощи.