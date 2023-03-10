Какой будет пенсия после индексации: украинцам подсказали, как узнать о новых выплатах онлайн

Размер выплат в рамках перерасчета пенсии с 1 марта не может быть менее 100 гривен и больше 1500 гривен.

Related video

Как известно, с 1 марта 2023 года почти всем украинским пенсионерам проиндексировали выплаты. Размеры новых пенсий рассчитывались персонально для каждого пенсионера, ведь выплаты зависят от многих факторов. Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, что проверить, как повысился размер пенсии после индексации, можно онлайн.

Как проверить результат индексации пенсии онлайн?

Все, что нужно сделать, это:

авторизоваться в личном кабинете не вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга;

в левом боковом меню перейдите в раздел "Моя пенсия";

изучить информацию о перерасчете своей пенсии.

Как проверить результат индексации пенсии онлайн Фото: Пенсионный фонд

Кому пересчитали пенсии в марте

Перерасчет, как сообщали ранее в Пенсионном фонде, коснулся наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также были проиндексированы размеры минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Ранее Фокус писал, как украинцам перед выходом на пенсию увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии. Также Фокус рассказывал, как украинским семьям с приемными детьми получить финансовую помощь в размере 6600 грн.