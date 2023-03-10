Какой будет пенсия после индексации: украинцам подсказали, как узнать о новых выплатах онлайн
Размер выплат в рамках перерасчета пенсии с 1 марта не может быть менее 100 гривен и больше 1500 гривен.
Как известно, с 1 марта 2023 года почти всем украинским пенсионерам проиндексировали выплаты. Размеры новых пенсий рассчитывались персонально для каждого пенсионера, ведь выплаты зависят от многих факторов. Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, что проверить, как повысился размер пенсии после индексации, можно онлайн.
Как проверить результат индексации пенсии онлайн?
Все, что нужно сделать, это:
- авторизоваться в личном кабинете не вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга;
- в левом боковом меню перейдите в раздел "Моя пенсия";
- изучить информацию о перерасчете своей пенсии.
Кому пересчитали пенсии в марте
Перерасчет, как сообщали ранее в Пенсионном фонде, коснулся наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:
- по инвалидности;
- по возрасту;
- по выслуге лет:
- по потере кормильца.
Также были проиндексированы размеры минимальных страховых выплат. Это касается:
- чернобыльцев с инвалидностью
- ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.
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