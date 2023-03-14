Индексация пенсий 2023: в ПФУ подсчитали, как увеличился средний размер выплат

По информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2023 года составил 5 219,69 грн.

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В Украине 1 марта 2023 провели индексацию пенсий, в рамках которой повысили размеры минимальных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1,5 тыс. грн. Об этом cообщили в пресс-службе Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

По информации госструктуры, с 1 марта было пересчитано 10,5 млн пенсий, а средний размер пенсионных выплат стал больше на 579 грн. По оперативным данным, средний размер пенсии по состоянию на 1 марта составил 5 219,69 грн. Если сравнивать с 1 января, средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597 грн).

Индексация пенсий

Как сообщают в Пенсионном фонде, на коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

пенсии из солидарной системы — 9,0 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587,41 грн;

пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения — 998,54 грн;

пенсии военнослужащих — 0,5 млн пенсионеров, средний размер повышения — 1073,56 грн.

Для 0,9 млн пенсий, назначенных с 01 января 2020 года по 3 декабря 2022 и которые не были повышены с 1 марта 2023, установлена ежемесячная доплата в размере 100 грн.

Повышение минимальных размеров пенсий

Как сообщают в Пенсионном фонде, с 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсий для:

1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3120 грн; средний размер повышения — 385,48 грн;

0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) — на коэффициент увеличения 1,197.

Также были пересчитаны размеры минимальных пенсионных выплат для:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3120 грн;

0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3000 грн;

2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающих пенсии из солидарной системы, — до 2760,00 грн;

0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров — до 2520,00 грн.

"Размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии с этим постановлением определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории", — добавили в ПФУ.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут онлайн проверить, как повысился размер пенсии после индексации. Для этого нужно зарегистрироваться вебпортале ПФУ.

Также Фокус рассказывал, как украинцам перед выходом на пенсию увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии.