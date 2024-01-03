Субсидії на комуналку у 2024 році: яких змін чекати українцям

За словами експерта Андрія Шабельникова, часто українцям відмовляють у наданні субсидії. Однак допомогу для оплати житлово-комунальних послуг можна відновити.

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Українські домогосподарства, які користувалися субсидією з вересня 2023 року, зокрема й ті, у кого розмір допомоги на оплату житлово-комунальних послуг був у розмірі нуль гривень, продовжать отримувати субсидії у 2024 році. Житлова субсидія надаватиметься таким домогосподарствам до квітня. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі:"Субсидії, тарифи, податки, пенсії: які зміни чекають на українців з 1 січня 2024 року".

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Чим субсидія відрізняється від пільги: у ПФУ пояснили головні відмінності

Під час розрахунку житлової субсидії на цей опалювальний період враховуються доходи за I — II квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати (як дохід) — за серпень 2023 року. Звертатися за призначенням субсидії можна в будь-який місяць року до органів ПФУ. Утім, як розповів Фокусу керуючий партнер Evrika Law Андрій Шабельников, іноді домогосподарствам субсидію можуть і не надати. Для цього є такі причини:

площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а площа будинку — 230 квадратних метрів (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних, багатодітних сімей та інші;)

перевищує 130 квадратних метрів, а площа будинку — 230 квадратних метрів (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних, багатодітних сімей та інші;) особа володіє транспортним засобом віком менше п'яти років або більш ніж одним транспортним засобом, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім отриманих безоплатно або пільгових ТЗ, мопедів, причепів, а також мотоциклів, вартість яких не перевищує 4 розміри мінімальної заробітної плати — у 2024 році ця сума становить 28,4 тисячі гривень);

або більш ніж одним транспортним засобом, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім отриманих безоплатно або пільгових ТЗ, мопедів, причепів, а також мотоциклів, вартість яких не перевищує 4 розміри мінімальної заробітної плати — у 2024 році ця сума становить 28,4 тисячі гривень); у складі сім'ї є повнолітня особа, яка не навчалася, не була зареєстрована як безробітна , не отримувала доходу або він був меншим за розмір мінімальної заробітної плати;.

, не отримувала доходу або він був меншим за розмір мінімальної заробітної плати;. особа перебувала за кордоном у сукупності понад 60 днів на рік;

у сукупності понад 60 днів на рік; член сім'ї протягом року перед місяцем звернення за субсидією купив нерухомість або оплатив послуги на суму, що на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень , або здійснив аналогічну суму благодійних внесків (крім медичних послуг, а також купівлі квартири (будинку) протягом пів року після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності);

, або здійснив аналогічну суму благодійних внесків (крім медичних послуг, а також купівлі квартири (будинку) протягом пів року після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності); наявність простроченої понад 3 місяці заборгованості за комунальні послуги , що перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії — 680 гривень);

, що перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії — 680 гривень); людина не повернула надміру виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди;

житлової субсидії за попередні періоди; є заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

понад три місяці; особа має у власності більше одного житлового приміщення (крім успадкованого житла, що не здається в оренду, та житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; житла, розташованого на тимчасово окупованій території тощо).

приміщення (крім успадкованого житла, що не здається в оренду, та житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; житла, розташованого на тимчасово окупованій території тощо). будь-хто з домогосподарства має кошти на депозитних рахунках, які сукупно перевищують 100 тисяч гривень.

За словами експерта, Андрія Шабельникова, щоб відновити субсидію у 2024 році, маючи борги зі сплати за ЖКП або аліментів, потрібно, щоб контролюючий орган вивчив такі документи:

рішення суду, що підтверджує погашення боргу за аліментами частинами;

довідку з медичного закладу, що підтверджує алко- або наркозалежність особи;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або зниклою безвісти;

договір про реструктуризацію заборгованості або рішення суду про її скасування.

Субсидію знову почнуть виплачувати з наступного місяця після надання відповідного документального підтвердження, додав експерт.

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Нагадаємо, з 2023 року в Україні діє посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Так, органи проводять одразу три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після того, як громадянам надійшли виплати. Також Фокус пояснював, як українцям спростили процес оформлення житлових субсидій.