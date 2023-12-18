Ціни не втримати: як для українців подорожчала комуналка у 2023 році

Частина комунальних тарифів має залишатися на одному рівні до 2025 року, оскільки на них діє мораторій. Однак уже 2023 року українцям доводиться платити більше, наприклад за світло, водопостачання та водовідведення.

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Українці у 2023 році стали більше платити за деякі житлово-комунальні послуги. Так, наприклад, для населення суттєво подорожчала електроенергія. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Так, згідно з даними держструктури, зростання цін на електричну енергію пов'язане з червневим підвищенням тарифу. Вартість електроенергії зросла на 69,7%. Ціна тоді підскочила до 2,64 гривні за 1 кВт*год.

Крім того, майже на 9% подорожчали тарифи на прибирання сміття. А також:

на 4% збільшилися розцінки на утримання та ремонт житла;

на 2,7% підвищилися ціни на послуги з управління багатоквартирними будинками;

на 0,8% подорожчало водопостачання та водовідведення;

на 0,7% — каналізація.

У 2023 році для українців подорожчала електроенергія і ще низка комунальних послуг Фото: Держстат

Водночас вартість природного газу, гарячої води та опалення залишаються без змін. Усе через мораторій, за запровадження якого проголосували депутати Верховної Ради у 2022 році. Так, більшість домогосподарств є клієнтами компанії "Нафтогаз", і вони платять за кубометр газу 7,96 гривні.

При споживанні, згідно із соцнормою 9,9 кубометра, за грудень потрібно буде віддати 78,8 гривні. Додатково споживачі оплачують доставку природного газу, а ціна відрізняється залежно від регіону.

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Згідно з прогнозом Нацбанку, який було опубліковано в інфляційному звіті за жовтень 2023 року, заборону на підвищення тарифів буде скасовано, імовірно, 2025 року. Як зазначають у Нацбанку, після скасування мораторію адміністративна інфляція прискориться і її показники сягнуть 19%. Але, як очікується, підвищення тарифів відбуватиметься поетапно, а паралельно населенню надаватимуть житлові субсидії.

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