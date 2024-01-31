На ринку електричної енергії на третій рік повномасштабної війни склалась не надто оптимістична ситуація: ворожі атаки на енергосистему України тривають, борги на ринку зростають, а Захід вимагає змін у секторі енергетики. Фокус дослідив, чи впорається країна без підвищення тарифів, і якщо тарифи змінять, то коли саме це може статись.

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Держава продовжує підтримувати українські родини та зберігає пільговий тариф на електроенергію для населення. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 січня. За словами Шмигаля, тариф на електроенергію в Україні був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.

"Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", — підкреслив прем’єр-міністр. Проте зима невдовзі закінчується, що означатиме можливий перегляд тарифу для населення.

Водночас у парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг вважають, що тарифи на електрику, дійсно, можуть переглянути, адже торік Україна отримала публічного листа від Білого дому з переліком реформ, які потрібно виконати, аби надалі отримувати фінансову і військову допомогу від США.

"Серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики — лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року", — сказав член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Народний депутат наголосив, що ціна на електрику може зрости приблизно вдвічі — трохи менше, ніж 6 гривень. Він також повідомив, що важливо залишити субсидіювання для тих категорій населення, які не мають можливості сплачувати.

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Що буде з тарифом після опалювального сезону

Якщо цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення, то чи означає це, що і впродовж 2024 року цього не відбудеться? Як сказав Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, рішення щодо підвищення будуть ухвалюватимуть з огляду на стан економіки і кон'юнктуру ринку.

"Обгрунтованих тарифів не буває. Це такий держпланівський підхід з радянського минулого, мовляв, є держплан, який обгрунтував тарифи. Тариф має бути таким. що покриває всі витрати і створює прибуток, що стимулює працювати в даному секторі економіки. Якою буде ринкова ситуація, я, наприклад, не знаю, тому що вона весь час змінюється. Сьогодні, наприклад, ціна електроенергії на ринку близько 4 гривень (ринок для юридичних осіб, — Фокус). Навесні вона може знизитися до 3-3,5 гривень. Можуть також змінитися ціни і на зовнішніх ринках. Є багато чинників, що на це впливають, зокрема наш експорт і імпорт. Головне, зрозуміти принцип: для всіх категорій споживачів мають бути ринкові тарифи, які покривають всі витрати. А для малозабезпечених людей частина їхніх платежів має покриватися із державного бюджету у вигляді грошей (субсидії)", — пояснив Омельченко у коментарі Фокусу.

Тариф має бути таким, що покриває всі витрати і створює прибуток, що стимулює працювати в даному секторі економіки

За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, підняття тарифу до 6 гривень за кВт⋅год цього року в Україні не буде.

"Справді, навіть цей тариф не покриває всіх видатків. Виходить так, що постачальники універсальних послуг недофінансовані. В Енергоатому банально немає коштів для того, щоб покрити всю необхідну суму. Один із варіантів підвищення тарифу — на величину, яка би покрила собівартість виробництва, тоді Енергоатом по собівартості надає електроенергію, призначену для населення, а решта цього тарифу для населення фінансує такі елементи, як передавання, розподіл і постачальника універсальних послуг. Підозрюю, що те, що сказав депутат, він мав на увазі встановлення ринкової ціни. Казати про ймовірність запровадження ринкової ціни в умовах низької платоспроможності під час війни, не видається можливим", — зауважив Прокіп.

Підняття тарифу до 6 гривень за кВт⋅год цього року в Україні не буде Фото: З відкритих джерел

Він також нагадав, що чинне положення про ПСО (покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів) діє до квітня 2024 року.

"Насправді, ситуація буде визначатися боргами: наскільки недофінансованими будуть постачальники універсальних послуг. Решта — політичне рішення. А його спрогнозувати неможливо. До підвищення тарифів торік призвела надскладна ситуація у галузі, тож влада дуже легко пішла на підвищення тарифу. Скажімо так, коли ситуація з ліквідністю компаній буде катастрофічною, тоді, напевно, й слід очікувати підвищення. Але сказати точно, коли саме це відбудеться, неможливо", — додав він.

Згідно з дослідженням, що два роки тому провів аналітичний центр DiXi Group, 6 гривень за кВт⋅год — той показник, що відповідає ринку. Про це Фокусу розповів директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Попереднє підвищення тарифу 2023 року стало більше політичним рішенням для виправлення ситуації з боргами на ринку. Проте це не дуже допомогло

"В середньому ми вийшли на цифри 5,5 гривень за кВт⋅год. Очевидно, що ця цифра, про яку говорять (6 гривень за кВт⋅год — Фокус), більш-менш відповідає ринковому рівню з урахуванням всіх додаткових платежів, тобто тарифів на передачу, розподіл, всіх податків, регульованого прибутку постачальника. Але я не думаю, що запровадять таку шокову терапію. Скоріш за все, це буде певний поступовий процес. Наш аналітичний центр виступає за довгострокову програму з чіткими датами і обсягами приведення цін до ринкових. У такому разі зрозумілий шлях, планування, з'явиться можливість підготуватися", — зазначив він.

За його словами, підвищення тарифу 2023 року стало більше політичним рішенням для виправлення ситуації з боргами на ринку. Проте це не дуже допомогло.

"Те підвищення не зняло питання боргів. Воно компенсувало певним чином те зростання витрат і цін в оптовому сегменті ринку. Бажано, щоб зараз це була довгострокова програма, а не одноразова дія", — додав Ніцович.

Має бути довгострокова програма підвищення тарифів з чіткими датами і обсягами приведення цін до ринкових Фото: pexels.com

Експерти також зазначають великий негативний вплив ПСО на стан державної генерації. Проте відмова від ПСО у майбутньому однозначно означатиме підвищення тарифу для населення. "Врешті сам Енергоатом говорив, що понад 120 млрд грн. — ті витрати, які фактично будуть понесені для виконання вимог ПСО для забезпечення регульованих цін для населення. Так само Укргідроенерго прозвітували про 24 млрд грн, які практично просубсидували таким чином цю низьку ціну 9тариф для населення, — Фокус). Зрозуміло, що і для Енергоатому, і для Укргідроенерго такі кошти необхідні в силу того, щоб вони реалізовували багато інвестиційних проєктів. По Укргідроенерго ці проєкти стосуються посилення реабілітації спроможності гідрогенерації, особливо після "каховської катастрофи". Важливо зміцнити і дозволити більший виробіток тими ГЕС, які вище за течією Дніпра. Є інвестиційні проєкти, що повязані з будівництвом гідроакумулючих потужностей на Дністровській ГЕС", — зазначив у розмові з Фокусом Роман Ніцович.

Підвищення тарифів в Україні: чи зможе Енергоатом отримати кошти на нові блоки АЕС

У 2024 році в Україні планують розпочати зведення великих блоків для атомних електростанцій у співпраці із США. Про це нещодавно заявляв міністр енергетики Герман Галущенко. За його інформацією, угоду про закупівлю першої реакторної установки АР1000 "Енергоатом" та Westinghouse підписали 17 грудня.

Проте будівництво нових енергоблоків — процес тривалий і капіталоємний. І для цього потрібна висока фінансова стійкість НАЕК Енергоатом, тобто, відсутність боргів перед компанією та мільярдні залишки на рахунках компанії.

"Для здійснення такого будівництва необхідно, щоби компанія міцно стояла на ногах, не мала боргів, а мала можливість заробляти на ринку. Потрібно розуміти, що, крім цих планів, буде потреба в майбутньому формувати резерв коштів для виведення з експлуатації існуючих потужностей. Наразі цю проблему відкладають, розраховуючи на продовження строків експлуатації, але в кінці 2030 року вона постане досить гостро. Тож вже зараз варто замислюватися, яким чином витрачати інвестиційний ресурс для формування "фінансової подушки" для потреб виведення з експлуатації тих блоків, які вже відпрацьовують свої навіть подовжені терміни", — пояснив Ніцович.

В Україні планують розпочати зведення великих блоків для атомних електростанцій у співпраці із США. Фото: УНІАН

Володимир Омельченко вважає ймовірне підвищення тарифів і початок будівництва Енергоатомом нових блоків АЕС безглуздим рішенням. На його думку, під час війни витрачати кошти на будівництво атомних блоків у стані величезного дефіциту коштів на зброю, малозабезпечені верстви населення, підтримку економіки, вкрай недоцільно.

"При колосальному дефіциті коштів починати будувати блоки, які коштують багато мільярдів доларів, а результат вони можуть дати тільки через 7-8 років, мені здається рішення абсолютно безглузде. Під час такої масштабної війни всі кошти мають бути спрямовані насамперед на збройні сили, забезпечення зброєю, заробітних плат військовим і безумовно, на підтримування критично необхідної інфраструктури і людей, які постраждали від військових дій. Це мають бути пріоритети, а не будівництво атомних блоків, які можуть принести результат тільки через 7 років", — сказав експерт.

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Так чи інакше, експерти сумніваються в тому, що підвищення тарифу для населення втричі здатне забезпечити Енергоатом потрібними на зведення нових блоків мільярдами доларів. Проте питання підвищення тарифу на електроенергію все рівно лишається актуальним, і в уряді, скоріше за все, повернуться до дискусій з йього питання у квітні-червні 2024 року або напередодні нового опалювального сезону.