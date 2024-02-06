Платить за коммуналку меньше: кто из украинцев может получить скидку в 75%
Как объяснили в Пенсионном фонде, право на льготу предоставляют не всем украинцам подряд, а только определенным категориям граждан.
В Украине некоторые граждане могут платить только 25% от стоимости всех жилищно-коммунальных услуг. В Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области рассказали, кто именно может получить такой бонус.Важно
Коммунальные платежи: у кого есть право на скидку в 75%
Как объяснили в госструктуре, на такую скидку, без учета среднемесячного дохода, могут рассчитывать:
- украинцы со статусом участника боевых действий;
- граждане, которые признаны пострадавшими в результате Революции Достоинства;
- люди, которые принудительно находились в концлагерях во время Второй мировой войны;
Также эту скидку предоставляют тем, кто подвергся репрессиям и был лишен свободы, в том числе в психиатрических учреждениях в советское время. Платить меньше можно за следующие коммунальные услуги:
- управление многоквартирным домом;
- газ;
- электроэнергию;
- отопление;
- горячую и холодную воду;
- вывоз мусора;
- взносы ОСМД или жилищному кооперативу;
- закупку твердого топлива и сжиженного газа.
Как получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг
Для этого гражданам нужно подать заявку, чтобы оформить соответствующую льготу. Сделать это можно несколькими способами:
- через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- с помощью мобильного приложения;
- в личном обращении в отделение ПФУ;
- по почте, отправив заявление и необходимые документы.
При себе важно иметь следующие документы, иначе просьбу рассматривать не будут:
- трудовая книжка или справки, удостоверяющие работу по указанным специальностям в сельской местности;
- справка о местожительстве (регистрации) в сельской местности;
- удостоверение личности.
Напомним, 5 февраля сообщалось, что в Киеве с 1 апреля тарифы на холодную воду могут увеличиться на 34% а с июля — еще на 15%. Решение об этом по Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может принять уже 6 февраля. Также Фокус рассказывал, что весной 2024 года на 900 гривен увеличится пенсия украинцев, которые сейчас получают 6 923 гривны.