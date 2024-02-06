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Экономика

Платить за коммуналку меньше: кто из украинцев может получить скидку в 75%

Коммуналка, льготы, скидки
Фото: УНИАН | В ПФУ рассказали о льготах на коммуналку и кто из украинцев их может оформить

Как объяснили в Пенсионном фонде, право на льготу предоставляют не всем украинцам подряд, а только определенным категориям граждан.

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В Украине некоторые граждане могут платить только 25% от стоимости всех жилищно-коммунальных услуг. В Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области рассказали, кто именно может получить такой бонус.

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Коммунальные платежи: у кого есть право на скидку в 75%

Как объяснили в госструктуре, на такую скидку, без учета среднемесячного дохода, могут рассчитывать:

  • украинцы со статусом участника боевых действий;
  • граждане, которые признаны пострадавшими в результате Революции Достоинства;
  • люди, которые принудительно находились в концлагерях во время Второй мировой войны;

Также эту скидку предоставляют тем, кто подвергся репрессиям и был лишен свободы, в том числе в психиатрических учреждениях в советское время. Платить меньше можно за следующие коммунальные услуги:

  • управление многоквартирным домом;
  • газ;
  • электроэнергию;
  • отопление;
  • горячую и холодную воду;
  • вывоз мусора;
  • взносы ОСМД или жилищному кооперативу;
  • закупку твердого топлива и сжиженного газа.

Как получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг

Для этого гражданам нужно подать заявку, чтобы оформить соответствующую льготу. Сделать это можно несколькими способами:

  • через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • с помощью мобильного приложения;
  • в личном обращении в отделение ПФУ;
  • по почте, отправив заявление и необходимые документы.

При себе важно иметь следующие документы, иначе просьбу рассматривать не будут:

  • трудовая книжка или справки, удостоверяющие работу по указанным специальностям в сельской местности;
  • справка о местожительстве (регистрации) в сельской местности;
  • удостоверение личности.
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Напомним, 5 февраля сообщалось, что в Киеве с 1 апреля тарифы на холодную воду могут увеличиться на 34% а с июля — еще на 15%. Решение об этом по Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может принять уже 6 февраля. Также Фокус рассказывал, что весной 2024 года на 900 гривен увеличится пенсия украинцев, которые сейчас получают 6 923 гривны.