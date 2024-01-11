Коммунальные долги возвращаются. Что последует за решением Кабмина о начислении штрафов

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Постанова Кабмина об отмене моратория на начисление штрафов, пеней, инфляционных начислений на долги украинцев, об отмене отключений за неуплату за коммунальные услуги.

Что с ней не так?

Я уже неоднократно писал и говорил, что потребители коммунальных услуг получают незаконные платежки по всем видах услуг.

Газ, электроэнергия, тепло, горячая вода — да нет такой коммунальной услуги, на которую не получали бы украинцы незаконные платежки. И все эти начисления в миллиардах гривен только за период активных боевых действий на территории Украины в 2022-23 годах.

Это происходило на временно оккупированной территории или на других территориях, неважно для наших монополистов. Тепловики, водоканалы или облгаз — им все равно, что писать в платежке.

И вот сейчас украинцы на все эти незаконные долги получат дополнительные платежи в виде штрафов, пеней и инфляционных начислений.

Фактически они получат на незаконные платежки — незаконные начисления.

А в случае неуплаты (максимум 2 месяца) вам просто отключат электроэнергию и газ.

Тут же.

Без разбору. Без суда и следствия.

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Платежки за газ по-новому. За что теперь будут отдавать деньги украинцы

И доказывать, что вы получили незаконные платежки, будете самостоятельно, уже после ее оплаты. Все наши государственные службы по защите прав потребителей коммунальных услуг не работают.

По сути, мы остаемся сам на сам с коммунальным монопольным геноцидом.

Вместо того, чтобы разобраться с долгами украинцев, провести аудит долгов за ЖКУ, монополистам вернули право обдирать украинцев как липку, начисляя им штрафы и пени или просто отключая их в самый разгар отопительного сезона, ведь у многих украинцев долги за коммуналку достигли астрономических сумм.

Нас ждет крайне непростой период. Необходимо будет искать возможность оплатить за коммуналку, залазить опять в долги, кредиты, чтобы не накапливать долгов и избежать отключения за электроэнергию, ведь потом придется платить дважды, еще и за подключение.

К сожалению, в Украине потребитель коммунальных услуг — это бесправное существо, не защищенное никем и ничем, не имеющее прав, а только обязанности.

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