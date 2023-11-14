Платежки за газ по-новому. За что теперь будут отдавать деньги украинцы

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За что будут платить украинцы в новой платежке по обслуживанию газовых сетей в МКД с 01.01.2024 года.

Один раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояние окраски и креплений газопровода, наличие футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома, состояние уплотнения межтрубного пространства, очищать его от грязи и, в случае необходимости, восстанавливать его.

В многоквартирных домах один раз в 6 месяцев, а именно — до начала и после окончания отопительного сезона, осуществляется проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа.

Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже — всего 1 раз в год.

Важно

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Один раз в 3 года (именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают на плотность под определенным давлением участки газопроводов.

А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 м.

Один раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очистка от остатков коррозии и масла.

В соответствии с требованиями и рекомендациями заводов-производителей, однако не реже одного раза в год, осуществляется ТО газового оборудования. А именно: прочистка горелок и системы удаления продуктов сгорания газа, регулирование режимов работы (подача воды, сжигание газа), проверка параметров срабатывания автоматики безопасности и соответствия рабочего давления перед газовыми приборами, проверка плотности газовых коммуникаций и устранение имеющихся утечек газа.

Ежегодно, одновременно с техосмотром газового оборудования, осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Также, не реже одного раза в год, поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.

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