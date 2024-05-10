"Газпром" начал распродажу: почему российский монстр переживает рекордные убытки

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"Газпром" начал распродавать имущество после рекордного в истории убытка.

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, "Газпром" приступает к распродаже имущества.

А вы говорите санкции не действуют.

В среду компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них — офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское, деревня Рогозино, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест близ главного офиса компании в Москве.

Решение принято "с учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург", объяснила пресс-служба компании.

В прошлом году "Газпром" получил 629 млрд рублей чистого убытка по МСФО, отчитался о падении выручки на 27%, а показателя EBITDA — вдвое. Газовый бизнес компании, оперирующей крупнейшими запасами на планете, стал убыточен (на 1,2 трлн рублей за год), а долг "Газпрома" достиг рекордных 6,65 трлн рублей, превысив размер ликвидной части Фонда национального благосостояния (5 трлн рублей)

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