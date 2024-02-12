"Газпром" рискует потерять последнего крупного клиента в ЕС: кто не хочет сотрудничать

По словам министра энергетики Австрии Леоноры Гевесслер, диверсификация газового импорта продвигается слишком медленно и этот процесс нужно ускорить.

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В Австрии решают вопрос с расторжением контракта, который был подписан между государственной компанией OMV и "Газпромом" на импорт российского природного газа. Так, страна хочет побыстрее реализовать план по отказу поставок энергоресурса из РФ. Об этом пишет местное издание Kleine Zeitung.

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Отмечается, что у нефтегазового концерн OMV есть долгосрочный контракт с "Газпромом", договор должен действовать еще 16 лет — до 2040 года. Концерн получает около половины всего российского газа, который проходит транзитом через Украину.

Однако, по данным австрийских журналистов, министерство энергетики поручило Австрийскому институту экономических исследований (Wifo) к лету 2024 года подготовить анализ экономических последствий прекращения контракта и рисков, связанных с сохранением зависимости от российского газа.

При этом, по данным издание Reuters, доля России в импорте газа в Австрию в декабре 2023 года выросла до рекордных 98% с 76% месяцем ранее, хотя общий объем поступающего ресурса немного снизился.

"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, не выполняют свою обязанность по снижению зависимости от российского газа в достаточной степени. Диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", — сказала министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер.

Какие страны отказались от контрактов с "Газпромом"

Страны Европы еще в 2022 году начали постепенно сокращать свою зависимость от российского газа. Полномасштабное вторжение РФ в Украину только ускорило этот процесс. Так, например, в июле того года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала соглашение с Азербайджаном об увеличении поставок газа в Европу в ближайшие пять лет как минимум до 20 миллиардов кубометров ежегодно.

Кроме того, Италия, Германия и Франция договорились с Катаром увеличить поставки газа. Так, в 2023 году европейские страны подписали соглашение о том, что до 2050 года азиатская страна ежегодно будет поставлять на европейский рынок 3,5 миллиона тонн сжиженного топлива

Также в 2022 году заработал газопровод Baltic Pipe мощностью 10 миллиардов кубометров в год. Его проложили от месторождений Норвегии в Северном море через Данию и Балтику в Польшу. И он должен полностью заменить поставки "Газпрома".

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Напомним, ранее стало известно, что правительство Австрии приняло решение лишить "Газпром" доступа к газохранилищу в Хайдахе, пригороде Зальцбурга. В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер в сентябре 2023 года заявил, что страна и дальше будет покупать российский газ, поскольку "это нужно для обеспечения энергобезопасности Австрии".