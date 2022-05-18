Австрия лишила "Газпром" доступа к самому крупному хранилищу газа в Европе

Решение властей лишить российскую компанию доступа к газохранилищу в Хайдахе связано с желанием сократить зависимость от поставок природного газа РФ и решить вопрос недостаточно заполненности объекта.

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Правительство Австрии приняло решение лишить "Газпром" доступа к газохранилищу в Хайдахе, пригороде Зальцбурга, сообщает издание DW.

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Этот шаг мотивирован желанием австрийских властей сократить зависимость от поставок природного газа из России. Хранилище в пригороде Зальцбурга используется для газоснабжения Германии, но играет стратегически важную роль и для Австрии, поскольку до сих пор часть газа из ПХГ в Хайдахе Германия перекачивала обратно в австрийские земли Тироль и Форарльберг.

Кроме того, австрийские власти таким образом пытаются разрешить вопрос недостаточной заполненности этого хранилища. Его часть используется дочерней компанией российского холдинга Gazprom Germania, которая регулярно пополняет объект газом, в то время, как вторая часть, которую использует дочерняя компания "Газпрома" GSA, остается пустой.

"Если "Газпром" не пополняет запасы, то доступ получат другие, это совершенно оправдано", — заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер во время заседания в Вене.

Также отмечается, что Австрия планирует увеличить стратегические запасы газа с помощью поставок из третьих стран на 7,4 ТВтч до 20 ТВтч. Это позволит снизить долю российского газа в Австрии до 70%.

Ранее Фокус рассказывал, что итальянская компания Eni открывает счета в "Газпромбанке". Решение в компании объяснили просьбой "Газпром экспорта". При этом в Eni добавили, что готовы соблюдать существующие и будущие санкции ЕС.

В то же время, в Еврокомиссии отметили, что открытие рублевых счетов для оплаты за российский газ противоречит санкциям. Представители ЕС заявили, что открытие газовыми импортерами рублевых счетов в Газпромбанке будет считаться нарушением санкций. При этом компании все еще могут рассчитываться за российский газ в евро или долларах, согласно контрактам.