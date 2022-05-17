Один в евро, другой в рублях: итальянская компания Eni открывает счета в "Газпромбанке"

Решение в компании объяснили просьбой "Газпром экспорта". При этом в Eni добавили, что готовы соблюдать существующие и будущие санкции ЕС.

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Итальянская нефтегазовая компания Eni запустила процедуру открытия счетов в российском "Газпромбанке" из-за приближения сроков оплаты поставок газа. Об этом сообщила пресс-служба компании

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Eni открыла два счета типа "К" — один в евро, другой в рублях после одностороннего запроса "Газпром экспорта" внести поправки в действующие контракты.

"Хотя Eni отклонила эти поправки, компания собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро. Это явное условие будет включено в процедуру оплаты.", — сказано в тексте заявления.

Руководство приняло решение, соблюдая существующие международные санкции. Если Евросоюз в будущем запретит покупку российского газа, Eni выполнит это требование.

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ООО "Газпром экспорт" и российские федеральные органы подтвердили возможность оплаты за газ в евро, а конвертация в рубли произойдет за 48 часов без участия Центрального банка России. Любые возможные риски или расходы, связанные с новой процедурой оплаты, будут возложены на "Газпром экспорт", предупредила Eni.

"Раскол единого фронта" Европы против Москвы

Агентство Bloomberg 12 мая писало о подготовке итальянской компании к открытию рублевого счета в "Газпромбанке". Журналисты назвали это "последним признаком раскола единого фронта Европы против Москвы".

Источники агентства утверждали, что этот шаг Eni – мера предосторожности, компания будет добиваться разъяснений о допустимых действиях при оплате поставок российского газа. Италия получает около 40% газа из России, сообщило Bloomberg.

Компания решила пойти на такой шаг после того, как Европейский союз смягчил позицию в противостоянии с Кремлем по поводу важнейших поставок газа.

Глава компании Eni Клаудио Дескальци в марте на Глобальном энергетическом форуме говорил о невозможности оплачивать российский газ рублями.

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"Очень сложно покупать его, платить за него, потому что у нас нет рублей. Это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение", — подчеркивал он.

Дескальци добавил, что газ из России поступает в Италию через Украину, но никто не знает, что будет в будущем. Глава Eni говорил, что российский газ подорожал в 7-8 раз по сравнению с тремя годами ранее.

Напомним, что Минэнерго Израиля хочет увеличить добычу газа до 40 млрд кубометров путем расширения некоторых проектов и запуска новых месторождений. После этого газ будут экспортировать в Европу.

Евросоюз ранее хотел предложить внутреннюю схему закупки газа в РФ в обход санкций. Правительствам стран ЕС заявляли о возможности открывать компаниям счета в российском "Газпромбанке".