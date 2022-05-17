Один у євро, інший у рублях: італійська компанія Eni відкриває рахунки в "Газпромбанку"

Рішення в компанії пояснили проханням "Газпром експорту". При цьому в Eni додали, що готові дотримуватися чинних і майбутніх санкцій ЄС.

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Італійська нафтогазова компанія Eni запустила процедуру відкриття рахунків у російському "Газпромбанку" через наближення термінів оплати постачання газу. Про це повідомила пресслужба компанії

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Eni відкрила два рахунки типу "К" — один у євро, інший у рублях після одностороннього запиту "Газпром експорт" внести поправки до чинних контрактів.

"Хоча Eni відхилила ці поправки, компанія збирається тимчасово відкрити два рахунки без шкоди для своїх договірних прав, які, як і раніше, передбачають оплату в євро. Ця явна умова буде включена до процедури оплати", — сказано в тексті заяви.

Керівництво ухвалило рішення, дотримуючись чинних міжнародних санкцій. Якщо Євросоюз у майбутньому заборонить купівлю російського газу, Eni виконає цю вимогу.

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ТОВ "Газпром експорт" і російські федеральні органи підтвердили можливість оплати за газ у євро, а конвертація в рублі відбудеться за 48 годин без участі Центрального банку Росії. Будь-які можливі ризики або витрати, пов'язані з новою процедурою оплати, буде покладено на "Газпром експорт", попередила Eni.

"Розкол єдиного фронту" Європи проти Москви

Агентство Bloomberg 12 травня писало про підготовку італійської компанії до відкриття рублевого рахунку в "Газпромбанку". Журналісти назвали це "останньою ознакою розколу єдиного фронту Європи проти Москви".

Джерела агентства стверджували, що цей крок Eni — запобіжний засіб, компанія добиватиметься роз'яснень про допустимі дії при оплаті постачання російського газу. Італія отримує близько 40% газу з Росії, повідомило Bloomberg.

Компанія вирішила піти на такий крок після того, як Європейський Союз пом'якшив позицію в протистоянні з Кремлем щодо найважливіших постачань газу.

Глава компанії Eni Клаудіо Дескальці в березні на Глобальному енергетичному форумі говорив про неможливість оплачувати російський газ рублями.

[ + – ] Глава компанії Eni говорив про неможливість платити рублями за газ

"Дуже складно купувати його, платити за нього, тому що в нас немає рублів. Це не передбачено контрактом, у якому зазначені розрахунки в євро. Ви не можете змінити це в односторонньому порядку. Для такої зміни має бути угода", — наголошував він.

Дескальці додав, що газ із Росії надходить в Італію через Україну, але ніхто не знає, що буде в майбутньому. Глава Eni говорив, що російський газ подорожчав у 7-8 разів, порівняно з трьома роками раніше.

Нагадаємо, що Міненерго Ізраїлю хоче збільшити видобуток газу до 40 млрд кубометрів шляхом розширення деяких проєктів і запуску нових родовищ. Після цього газ експортуватимуть у Європу.

Євросоюз раніше хотів запропонувати внутрішню схему закупівлі газу в РФ в обхід санкцій. Урядам країн ЄС заявляли про можливість відкривати компаніями рахунки в російському "Газпромбанку".