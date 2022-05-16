Ізраїль збільшить видобуток природного газу, щоб вийти на ринок Європи, — ЗМІ

За словами представників Міністерства енергетики, у найближчі кілька років країна збільшить видобуток газу з 20 млрд. кубометрів до приблизно 40 млрд. кубометрів. Для цього запускатимуться нові родовища.

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У Міністерстві енергетики Ізраїлю заявили про готовність збільшити видобуток газу, повідомляє агентство Reuters.

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Представники відомства зазначили, що у найближчі кілька років країна зможе збільшити обсяг видобутку газу з 20 млрд. кубометрів до приблизно 40 млрд. кубометрів у міру розширення поточних проєктів і запуску нових родовищ.

Наразі Ізраїль постачає газ на свій власний ринок і через місцеву мережу трубопроводів експортує до Єгипту та Йорданії. Більшість додаткового газу призначена для Європи. Проте в уряді вважають, що зможуть найближчим часом вийти на європейський ринок та реалізовувати свій газ там.

"Ми сподіваємося створити відносно швидкий робочий процес і вже влітку досягти угоди", — сказав Ліор Шилат, генеральний директор міністерства енергетики Ізраїлю.

Чиновник здійснив візит на бурове судно в Каріші, газове родовище за 90 км від узбережжя Ізраїлю. Це джерело газу мають ввести в експлуатацію наприкінці цього року.

У разі успішного видобутку газу в Ізраїлі прогнозують вийти на достатній обсяг виробництва, щоб укласти угоди з європейськими країнами.

"Спочатку це будуть невеликі обсяги, і поступово, у міру зростання виробничих та доставкових потужностей вони збільшуватимуться", — сказав Шиллат.

За його словами, подібні угоди зазвичай спочатку досягаються між урядами, а потім угоди укладаються у приватному секторі. Згідно із прогнозами, Ізраїль зможе продавати газ європейським країнам не раніше 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що "Газпром" не бачить форс-мажору у крадіжці газу окупантами у Луганській області. Український оператор Газотранспортної системи (ОДТСУ) звернувся до "Газпрому" з оголошенням форс-мажору через неможливість контролювати ситуацію в окупованому Новопскові, але в російському монополісті проблеми в крадіжці газу із системи не помітили.

Також ми розповідали, що РФ заборонила постачання газу через Польщу трубопроводом "Ямал-Європа". За словами представника "Газпрому" Сергія Купріянова, Польща нібито "неодноразово порушувала права компанії" та отримувала російський газ реверсом із Німеччини.