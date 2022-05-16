"Газпром" не бачить форс-мажору у крадіжці газу окупантами в Луганській області

Український оператор Газотранспортної системи (ОГТСУ) звернувся до "Газпрому" з оголошенням форс-мажору через неможливість контролювати ситуацію в окупованому Новопскові, але в російському монополісті проблеми в крадіжці газу із системи не помітили.

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ОГТСУ оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через ГІС станцію "Сохранівка", однак у "Газпромі" вважають, що не існує підстав для форс-мажору, і немає перешкод для продовження роботи в колишньому режимі. "Українські фахівці весь цей час спокійно працювали на ГВС "Сохранівка" та КС "Новопсков" і продовжують це робити, транзит через "Сохранівку" забезпечувався в повному обсязі, жодних нарікань від контрагентів не було і немає", — зазначають у "Газпромі", пише російський "Інтерфакс".

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Нагадаємо, Оператор ГТС України раніше оголосив форс-мажор прийому газу для транзиту через газовимірювальну станцію "Сохранівка". Цим маршрутом проходило 24% транзиту російського газу через Україну. За даними ОГТСУ, зупинка прийому газу в точці "Сохранівка" сталася внаслідок зафіксованого несанкціонованого відбору транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" до газопроводів на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. "Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів. У результаті фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор по точці "Сохранівка", — повідомив ОГТСУ. На думку Оператора, тепер весь транзит має йти через точку входу "Суджа".

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"Газпром" припинив транспортування газу через станцію на сході України

"Згідно з чинною транзитною угодою на 2020-2025 роки, яка передбачала транзит 65 млрд куб. м природного газу в 2020 році, контрактна потужність за точкою "Суджа" становила 150,7 млн. куб. м на добу. Більше того, аналогічне перенесення потужностей з ГВС "Сохранівка" на ГВС "Суджа" вже відбувалось з 12 по 25 жовтня 2020 року у зв'язку з плановими ремонтами. Тоді транзит газу через точку входу "Суджа" становив 165,1 млн. куб. м на добу", — зазначили в ОГТСУ.

Утім, у "Газпромі" поки що не згодні перевести весь транзит на "Суджу", що забезпечує 76% обсягу транзиту газу, стверджуючи, що це "неможливо", і вимагають повернути роботу станції на окупованій території "Сохранівка".

Як повідомлялося раніше, вранці 11 травня "Газпром" припинив транспортування газу з Росії до точки "Сохранівка" на українській території.